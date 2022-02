Cyberpunk 2077: come risolvere il bug su PS4 con la patch 1.5

Ora che Cyberpunk 2077 è tornato a nuova vita sulle console di nuova generazione con la pubblicazione dell’update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S – qui per scaricarlo subito -, i problemi sulle “vecchie” PS4 paiono non essere ancora finiti.

Con la pubblicazione della patch 1.5 dell’actionRPG sci-fi, sono infatti in tantissimi tra i giocatori ad aver segnalato la presenza di un fastidiosissimo bug. Bug, questo, che pare colpire solo le edizioni fisiche del gioco sulla piattaforma Sony, e che impedisce di fatto di avviare l’applicazione per via dei dati corrotti ad essa legati.

Gli sviluppatori di CD Projekt RED sono al corrente della questione, ed hanno così commentato tramite il proprio sito ufficiale:

Siamo a conoscenza del problema che recita ‘Impossibile avviare l’applicazione. I dati sono corrotti. Cancella l’applicazione da PS4 e inserisci il disco di nuovo’, il quale appare dopo l’aggiornamento 1.5 su PS4. Stiamo analizzando la questione. Quando invii un ticket riguardo a questo problema, per favore, fornisci il tuo PSN ID, il codice CUSA e la regione impostata per la console.

Attualmente non esiste insomma un modo per risolvere definitivamente questo problema di Cyberpunk 2077 su PS4, ma la community di appassionati, assieme al team di sviluppo, pare essere riuscita in qualche modo ad aggirare la criticità. Vediamo allora insieme come poter risolvere, almeno per il momento.

Cyberpunk 2077: risolvere il problema Impossibile avviare l’applicazione su PS4

I giocatori di Cyberpunk 2077 che si imbattono nel messaggio di errore “Impossibile avviare l’applicazione. I dati sono danneggiati” hanno al momento una sola possibilità, vale a dire eliminare del tutto i file del gioco e procedere con una nuova installazione da disco, come suggerito dalla stessa CD Projekt RED.

La compagnia polacca, come già detto, sta comunque indagando in maniera approfondita sulla questione, e presto potrebbe fornire aggiornamenti a riguardo.

Stay tuned su queste pagine per scoprire, nel caso, come poter riprendere in tranquillità il vostro viaggio tra neon e metallo in quel di Night City.