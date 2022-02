Cyberpunk 2077, con la patch 1.5 arrivano le foto hot dei PNG

Tra le tantissime novità introdotte dalla patch 1.5 di Cyberpunk 2077 un’altra riguarda una “chicca” per quanto riguarda le romance del gioco: i personaggi con i quali si andrà a sviluppare dei rapporti sentimentali invieranno al protagonista delle foto hot.

A segnalare la novità un utente su Twitter che, durante una sessione di gioco, si è visto recapitare a Panam una foto intima. “Che cosa stai facendo? Io mi sto apprestando per entrare in doccia, pensando a te”, è il messaggio della ragazza, che allega una foto. Ovviamente starà poi al protagonista decidere se rispondere ai messaggi o ignorarli.

Panam getting a little Spicy with these DMs Bruh#Cyberpunk2077 #PanamPalmer pic.twitter.com/hdgysSX9Pw

— Justus (@thesthrnlocust) February 17, 2022