Cyberpunk 2077 non verrà incluso nel Game Pass, almeno per ora

CD Project RED, software house che ha sviluppato Cyberpunk 2077, ha chiarito la sua posizione nei confronti dell'Xbox Game Pass. Almeno per ora, infatti, lo studio polacco ha deciso che non ha intenzione di portare il suo RPG futuristico all'interno del servizio di gaming in streaming di Microsoft.

Questa affermazione ha velocemente smentito le voci che si stavano facendo spazio sul web, secondo cui Cyberpunk 2077 sarebbe presto giunto sul Game Pass. A questo proposito si è espresso il direttore delle pubbliche relazioni di CD Project RED, Radek Grabowski:

Ho solamente pensato di intervenire adesso, per confermare che non abbiamo piani, attualmente, per portare Cyberpunk su Xbox Game Pass.

Le voci che dicevano il contrario si sono generate dopo un recente video di marketing pubblicato per pubblicizzare l'Xbox Cloud Gaming. In questo video, l'Xbox Series X sembrava mostrasse qualche fotogramma dell'opera di CD Project RED.

Questo, di conseguenza, ha portato le persone a teorizzare su un possibile arrivo del GDR cyberpunk sulla piattaforma di Microsoft.

Sebbene i commenti di Grabowski abbiano escluso qualsiasi possibilità che questo evento accada, molti sono convinti che è solo questione di tempo prima che CD Project RED provveda a far approdare il suo Cyberpunk 2077 su Game Pass.

Basti pensare anche al fatto che Microsoft è riuscita, nel corso degli anni, a portare con successo all'interno della sua piattaforma anche titoli sviluppati da terze parti. Questo aspetto, quindi, riesce a fornire un minimo di speranza a chi desidera ardentemente giocare Cyberpunk sul Game Pass.

Cyberpunk 2077, per chi non lo sapesse, è uscito un anno fa ed è attualmente disponibile per gli utenti di PlayStation 4, Xbox One e PC. Una versione next-gen del GDR è al momento prevista per il 2022.