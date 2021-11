Cyberpunk e The Witcher: CDPR aggiungerà il multiplayer ai franchise ma in modo graduale

CD Projekt RED, recentemente, ha espresso il suo desiderio di introdurre nei suoi franchise di successo la modalità multiplayer. Stiamo chiaramente parlando della serie fantasy di The Witcher (giunta al terzo capitolo) e al GDR futuristico di Cyberpunk.

Proprio all'inizio di quest'anno, CD Projekt RED aveva espresso la volontà di arricchire le meccaniche di gameplay di entrambe le serie tramite l'aggiunta del multi-giocatore. Ebbene, a distanza di un anno, il presidente della software house polacca, Adam Kicinski è tornato sull'argomento.

Il discorso è emerso durante una sessione di Q&A avvenuta tra Kicinski e gli azionisti di CD Projekt RED. Il presidente ha affermato che, attualmente, la software house sta pianificando i passi necessari da compiere per poter introdurre il multiplayer in entrambi i franchise, incluso Cyberpunk.

Certo è che, sempre secondo il presidente di CDPR, l'integrazione di una modalità competitiva (o cooperativa) richiederà un approccio decisamente graduale:

Non intendiamo rivelare quale franchise sarà il primo ad ottenere la modalità multiplayer. Tuttavia, il primo tentativo che faremo ci aiuterà senz'altro a capire meglio in che modo agire su questo fronte. Passo dopo passo, desideriamo aprirci anche noi al mondo del multiplayer, ma aggiungendone le meccaniche gradualmente. Ci teniamo a sottolineare, inoltre, che CD Projekt RED è una squadra di sviluppo per videogiochi principalmente single-player e story-driven e questo non cambierà mai. Quello cambierà sarà semplicemente l'approccio a lungo termine a riguardo di un nostro qualsiasi gioco. Con ciò, intendiamo dire che vogliamo assicurarci di essere adeguatamente preparati ad aggiungere elementi online se e dove hanno un senso. Non vogliamo di certo esagerare o, addirittura, snaturare il nostro DNA da giocatore singolo.