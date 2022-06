Da Final Fantasy 7 Rebirth a Crisis Core Reunion: tutti gli annunci per i 25 anni di FF7

Come promesso da Square Enix, nelle ultime ore è stata trasmessa una lunga diretta streaming in occasione del 25esimo anniversario dall’uscita di Final Fantasy 7. Un traguardo importante per uno dei capitoli più amati dell’intera saga ruolistica giapponese, celebrato a dovere con una lunga serie di annunci da parte della compagnia del Chocobo.

Il primo non può che fare rima con Final Fantasy 7 Rebirth, vale a dire la seconda parte di FF7 Remake. Presentato con un primo trailer, ora il sequel ha finalmente un titolo ufficiale, con l’uscita fissata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 in esclusiva su PlayStation 5 – dovrebbe trattarsi di un’esclusività almeno temporale.

Stando alle parole degli sviluppatori, si tratta della seconda di tre parti. Nel reveal trailer del gioco, della durata di circa un minuto, possiamo osservare Cloud e Sephiroth nella prima parte e, negli istanti finali, Zack mentre aiuta un Cloud gravemente ferito.

In più, l’evento è stato l’occasione giusta per confermare l’uscita del remake di FF7 anche su Steam, con tanto di supporto completo a Steam Deck. Si continua con l’annuncio della Stagione 3 di Final Fantasy 7 The First Soldier, il battle royale che può essere scaricato gratuitamente dagli utenti iOS e Android. La Season 3 “Highway Star” introdurrà una mappa completamente inedita, la nuova devastante arma Serpent Launcher, la Materia Acqua, ed il personaggio Macchinista.

Altro titolo mobile trattato nel corso dell’evento in streaming è stato Final Fantasy 7 Ever Crisis con la sua versione Beta, che verrà distribuita entro la fine dell’anno ad una selezione di utenti su Google Play Store e App Store.

Nel corso del suo nuovo evento, Square Enix ha sorpreso i suoi fan annunciando anche Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il remake dell’amato capitolo pubblicato originariamente su PlayStation Portable nell’ormai lontano 2007 in Giappone e nel 2008 in Occidente.

In qualità di prequel, narra una storia ambientata 7 anni prima degli eventi di Final Fantasy 7 Rebirth, e vede come protagonista Zack Fair. L’uscita della nuova edizione Reunion è attualmente prevista nel corso dell’inverno 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Steam.

Stando alle parole di Square Enix, questa Reunion “è più di una semplice remaster in HD”, dal momento che trasforma il comparto grafico rifinendo tutti i modelli 3D del gioco, include una colonna sonora d’eccezione e offre un rinnovato e più approfondito doppiaggio in lingua inglese e giapponese.