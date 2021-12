Final Fantasy 7 Remake: il misterioso teaser trailer per Red XIII

Il canale Twitter ufficiale di Final Fantasy 7 Remake si è “acceso” oggi a sorpresa con un nuovo teaser trailer.

Il filmato ritrae un fittizio notiziario della SNNet News, il canale televisivo della Shinra nel gioco, che parlava specificatamente di Red XIII. Il video, specifica la stessa fonte, fa parte di una prossima campagna pubblicitaria per il titolo e non è legato ad alcun sequel o DLC. Sarà davvero così o semplice depistaggio?

Red XIII è uno dei protagonisti dello storico settimo capitolo della serie e di conseguenza anche del remake. Tuttavia, a differenza dei suoi comprimari, è l'unico personaggio che non possiamo controllare direttamente, con le azioni che sono demandate semplicemente all'intelligenza artificiale.

Ora, l'ipotesi più accreditata per il teaser trailer, nonostante le parole di Square Enix, è l'arrivo di una patch che possa permettere di abilitarne l'uso diretto in battaglia. Si tratta di una possibilità remota, ma non è da escludere nulla viste le richieste degli appassionati in tal senso.

Non rimane che attendere quindi i prossimi giorni, quando la compagnia giapponese lancerà definitivamente questa nuova campagna marketing per Final Fantasy 7 Remake che avrà a questo punto proprio Red XIII come protagonista.

Ricordiamo che il gioco è stato lanciato originariamente per PlayStation 4, prima di approdare su PlayStation 5 lo scorso giugno con la versione Integrade. La stessa edizione è disponibile da oggi anche su PC, in esclusiva su Epic Games Store. Nessuna notizia invece al momento per quanto riguarda eventuali versioni per console Xbox.