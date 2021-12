Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva su PC e il lancio è imminente

Square Enix ha annunciato la versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021 (qui tutti i vincitori). Il lancio è previsto il 16 dicembre tramite l'Epic Games Store.

Questa edizione è basata sulla stessa build lanciata lo scorso giugno in esclusiva per PlayStation 5 e, oltre ai miglioramenti grafici rispetto la versione PS4, include anche l'episodio aggiuntivo INTERmission. Il DLC è molto importante dal punto di vista narrativo, perché rappresenterà una sorta di collegamento tra il Remake e la relativa Parte 2, già in lavorazione.

In allegato è possibile dare uno sguardo al trailer ufficiale di questa versione, mostrato nel corso dell'evento di stanotte.

Nei prossimi giorni è lecito attendersi l'arrivo di ulteriori informazioni, soprattutto sul versante tecnico. Appare scontata comunque la possibilità di giocare il remake almeno in 4K e 60 FPS, ma si aspettano conferme ufficiali da parte degli sviluppatori.

Final Fantasy 7 Remake è stato lanciato per la prima volta nell'aprile 2020 in esclusiva per PlayStation 4, ricevendo subito un ottimo responso da parte di critica e pubblico. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti da Square Enix, ha superato le cinque milioni di copie vendute tra copie fisiche e digitali lo scorso agosto.

A giugno, come detto, è arrivato Final Fantasy 7 Remake Intergrade, versione aggiornata e migliorata per PlayStation 5. La sua novità più importante riguarda appunto il DLC “INTERmission”, che permette di vivere una nuova storia nei panni di Yuffie, altro storico personaggio del gioco originale.

Adesso arriva la conferma della versione PC, tanto chiacchierata nelle scorse settimane. Non ci sono informazioni al momento per una eventuale versione per console Xbox, anch'essa “rumoreggiata” ma mai annunciata ufficialmente.