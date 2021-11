Final Fantasy VII Remake è al prezzo più basso di sempre con il Black Friday di Amazon

Final Fantasy VII Remake, uscito nel 2020, è uno dei giochi più apprezzati della generazione appena trascorsa e potrete trovarlo scontato su Amazon.

In occasione del Black Friday, Amazon ha messo in offerta moltissimi titoli last e current-gen, tra cui proprio l'ottimo Final Fantasy VII Remake. L'opera di Square Enix è attualmente disponibile nella sua versione nella sua versione PlayStation 4 a soli €24,99, invece che €74,99 (-67%).

Si tratta di un'offerta assolutamente imperdibile per i fan della saga di Final Fantasy. Il gioco, tra l'altro, ha ottenuto un grande successo, tanto da essere stato nominato per il premio di Game of the Year 2020.

Final Fantasy VII Remake narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, che tiene in punto la città di Midgar.

Per fermare la compagnia, un'organizzazione anti-Shinra, chiamata Avalanche, cerca di intensificare la resistenza a Midgar, con l'aiuto di Cloud, un ex Soldier dal passato ambiguo.

Il remake del settimo capitolo di Final Fantasy (uscito per la prima volta nel 1997 per PS1), include un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici.

Visita uno dei mondi più iconici e amati nella storia dei videogiochi con un livello di dettaglio e complessità possibile solo nell'era moderna. Incontra personaggi indimenticabili, combatti battaglie incredibili e vivi una storia che ha affascinato un'intera generazione. Tutto questo sarà possibile a soli €24,99, grazie alle fantastiche offerte avanzate da Amazon in occasione del Black Friday!