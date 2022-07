Il miglior Call of Duty: classifica dei capitoli più belli

Proporre una classifica per incoronare il miglior Call of Duty potrebbe essere relativamente abbastanza facile, poiché, in linea generale, sia Activision che tutte le altre aziende di sviluppo che hanno lavorato al progetto, sono sempre riuscite a tirar fuori titoli molto divertenti e curati sotto ogni punto di vista, soprattutto quello della modalità multiplayer. I giochi di CoD rilasciati negli anni sono stati davvero tantissimi, ma noi abbiamo deciso di concentrare l’attenzione solo sui dieci che, a nostro parere, rappresentano i migliori dell’intera saga.

Call of Duty: panoramica dei capitoli

Il franchise di CoD è nato su PC e console, sia PlayStation che Xbox, e da subito è riuscito ad attrarre in maniera molto positiva tantissimi giocatori in tutto il mondo. Ciò, ha portato ovviamente ad una espansione progressiva, fino ad arrivare anche ad espansioni per smartphone e tablet e persino ad action figure che ritraggono i protagonisti dei singoli giochi. Tuttavia, come avrete sicuramente capito, nella nostra lista sul miglior Call of Duty, prenderemo in considerazione solo i capitoli della saga principale, a partire dai più classici come Black Ops e fino ad arrivare alle nuove versioni di Modern Warfare.

Siamo certi che tutti gli amanti degli sparatutto abbiano, almeno una volta nella vita, provato almeno uno dei seguenti titoli, ma nel caso in cui ve ne manchino tanti all’appello, sappiate che il nostro consiglio è quello di recuperarli tutti il prima possibile, poiché ognuno di questi ha davvero tanti punti di forza da scoprire. Ma a questo punto possiamo chiudere qui con l’introduzione e partire immediatamente con la guida sul miglior Call f Duty.

I migliori CoD: recensioni dei più belli

La lista presente qui in basso non segue necessariamente un’ordine di rilascio o di classifica, ma rappresenta semplicemente un elenco di titoli appartenenti alla saga di Call of Duty che pensiamo possano essere considerati come i migliori. Ovviamente tutti potranno essere acquistati sia per PlayStation che per Xbox, versioni disponibili all’interno dello stesso link riportato.

Call of Duty: Modern Warfare Il semplice titolo Call of Duty: Modern Warfare potrebbe in qualche modo incuriosire molti, in quanto viene spesso utilizzato dalla stessa Activision. In particolare, stiamo parlando oggi del reboot del 2019, forse uno dei migliori rilasciati negli ultimi anni. A livello di campagna infatti, il franchise di COD si è un po’ lasciato andare a partire da Ghosts, ma con quest’ultimo è riuscito finalmente a riprendersi, grazie ad una trama ben scritta e soprattutto sviluppata per il personaggio. A livello tecnico si presenta quasi senza alcun difetto, grazie soprattutto ai tantissimi anni di perfezionamento fatto con i capitoli precedenti. Ottimi anche il design e la grandezza della mappa, sicuramente al passo con la qualità generale del gioco. Peccato solo per una intelligenza artificiale molto spesso poco soddisfacente. Questo titolo per PS4 può essere acquistato su Amazon a 34,9 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 Sulla scia del reboot analizzato in precedenza, ci sentiamo già di consigliare il prossimo capitolo in uscita ad ottobre 2022. Stiamo ovviamente parlando di Call of Duty: Modern Warfare 2, gioco che promette di unire due mondi di grande successo: quello di Modern Warfare e quello di Warzone, uno dei battle royale gratuiti più giocati dell’ultimo anno. Anche la campagna sembra promettere abbastanza bene, anche se su questo non possiamo esprimerci più di tanto. Purtroppo abbiamo ancora pochissime informazioni sulle modalità multiplayer e cooperativa, i quali potrebbero rappresentare il vero punto di forza. Non ci resta quindi che attendere l’uscita. Modern Warfare 2 per PS4 è pre-ordinabile su Amazon a 79,99 euro

Call of Duty: Modern Warfare 3 Siamo ancora in attesa del secondo reboot della trilogia, ma tutto ciò ci fa ben sperare anche nel terzo, che a nostro parere disponeva, già all’epoca del primo rilascio, una campagna molto profonda e coinvolgente. Proprio per questo motivo, dopo aver giocate ai due capitoli visti in precedenza, vi consigliamo assolutamente di recuperare anche Call of Duty: Modern Warfare 3. Oggi è disponibile su Xbox 360 e PS3, ma ovviamente potrà essere giocato anche sulle console di nuova generazione grazie alla retro compatibilità. Se dovessimo elencare un suo difetto, sarebbe la durata della compagnia, forse un po’ troppo corta, e visti l’ottima scrittura e il fantastico sviluppo, avremmo sicuramente gradito qualche ora di gioco in più. Call of Duty: Modern Warfare 3 è disponibile per XBox360 a 17,89 euro su Amazon.

Call of Duty: World at War Call of Duty: World at War ha avuto un compito molto importante e faticoso, ovvero quello di mantenere alto il livello di qualità stabilito al quarto capitolo della saga. Il suddetto titolo è stato uno dei primi ad essere rilasciato anche in versione Nintendo (all’epoca su Wii e DS), il che ha permesso a tantissimi altri utenti in tutto il mondo ad avvicinarsi al franchise di COD. In linea generale, l’esperimento è assolutamente riuscito, soprattutto grazie ad una modalità multiplayer online davvero ben fatta e priva di difetti importanti. Per certi versi, è infatti riuscito a fare anche meglio di COD 3, soprattutto nel sistema di controllo dell’arma. Insomma, non si tratta forse del titolo da cui consigliamo di partire, ma sicuramente uno di quelli da non sottovalutare. Puoi trovarlo per Xbox 360 su Amazon al prezzo di 54,21 euro

Call of Duty: Infinite Warfare Call of Duty: Infinite Warfare ha avuto la fortuna di essere rilasciato sin da subito con tantissime modalità di gioco diverse, il che ha reso l’esperienza generale molto appagante e divertente. Alcune di queste modalità sono infatti inedite e riprendono ambientazioni forse poco tipiche del mondo di COD, ma comunque ricercate da tantissimi giocatori in tutto il mondo. Tra le tante, non possiamo ovviamente non citare quella Zombie ambientata negli anni 80, davvero ben sviluppata e parecchio divertente da giocare, soprattutto in modalità multiplayer. Da premiare anche l’ottima campagna di base, che non delude affatto le aspettative poste con il capitolo precedente. Call of Duty: Infinite Warfare per PS4 è disponibile a 33,88 euro su Amazon

Call of Duty: Black Ops Forse non in assoluto il miglior Call of Duty della storia, ma Black Ops può seriamente avvicinarsi a quel titolo. Dopo una sfilza di successi negli anni precedenti infatti, in molti pensavano che da un momento all’altro Activision potesse fare un passo falso, cosa che non è per niente successa con il suddetto gioco. Si tratta invece di uno dei migliori dell’intera saga, condito con una campagna ben scritta, molto profonda, abbastanza lunga e coinvolgente, nuove modalità multiplayer parecchio divertenti e una quantità di missioni abbastanza adeguata e con difficolta bilanciate. Peccato solo per l’abbastanza evidente problema di syncro del doppiaggio che alla lunga potrebbe infastidire qualcuno. Questo gioco in versione per PS3 è acquistabile può essere acquistato su Amazon a 17,59 euro

Call of Duty: Black Ops 2 Nel 2012 arriva il diretto successore di Black Ops, il quale non delude affatto le aspettative e porta con se una campagna dotata di trama molto profonda, ben costruita e degna erede di quella raccontata in precedenza. In più, la suddetta campagna può portare su diverse strade, in quanto gli sviluppatori hanno pensato a ben sei finali differenti, il che rende il tutto rigiuocabile parecchie volte. Ottima come sempre anche la modalità multiplayer, in questo caso anche altamente personalizzabile e quindi potenzialmente sempre più divertente. Piccolo passo falso fatto stavolta sulla modalità zombie davvero poco incisiva e sull’intelligenza artificiale meno curata del solito. Il titolo per PS3 è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 59,9 euro

Call of Duty Black Ops 3 Il terzo capitolo della trilogia non è forse all’altezza dei primi due, ma può comunque contare su una base molto solida e su tante modalità di gioco differenti e tutte ben sviluppate. Come al solito infatti, sia la campagna che le modalità multiplayer, coop e zombie non deludono le aspettative, proponendo sempre trame avvincenti e divertenti. In particolare, da premiare il sistema di movimento incluso in Multiplayer, che rende l’esperienza di gioco sempre più varia e articolata. Tuttavia, nonostante la campagna sembri avere grosse potenzialità, il racconto di base sembra non voler approfondire più di tanto, risultando quindi in fine povera di contenuti. Il gioco è acquistabile può essere acquistato per PS4 su Amazon a 18,69 euro

Call of Duty: Ghosts Probabilmente non il miglior Call of Duty, ma sicuramente un capitolo da non sottovalutare e da giocare almeno una volta nella vita. Ghosts non riesce infatti a seguire l’ottima scia dei capitoli precedenti, pur disponendo di tantissimo contenuti diversi all’interno dell’ottima modalità multiplayer e di mappe pressoché infinite e tutte da visitare. Il tutto si perde in una campagna abbastanza anonima e tra l’altro anche popolata da fastidiosi crash e bug di ogni tipo. Come già anticipato quindi, non si tratta del migliore tra quelli riportati, ma pensiamo comunque che la modalità multiplayer possa valerne l’acquisto. Il gioco per PS3 è acquistabile su Amazon a 10,39 euro

Call of Duty: Black Ops Cold War Chiudiamo infine con Black Ops Cold War, ovvero il primo sviluppato per le console next gen. In tutta verità, siamo rimasti parecchio stupiti dalla qualità generale del suddetto capitolo, poiché riesce a brillare sotto praticamente ogni punto di vista, dalla modalità campagna ben raccontata e che può concludersi con diversi finali ad una modalità multiplayer che riassume perfettamente tutto ciò che Activision ha imparato negli anni precedenti. Se dovessimo elencare un suo difetto, sarebbe probabilmente ancora una volta l’intelligenza artificiale purtroppo priva di spessore. Forse non il miglior Call of Duty di sempre, ma fa ben sperare per gli anni successivi. Black Ops Cold War per Xbox è acquistabile su Amazon a 49,94 euro

Considerazioni conclusive

Siamo quindi giunti alla conclusione della nostra guida sul miglior Call of Duty attualmente disponibile sull’acquisto. In conclusione, non ci sentiamo di elencare un solo gioco migliore di altri, poiché, in linea di massima, tutti i titoli riportati hanno qualcosa da dire e tutti dispongono di modalità di gioco sempre molto curate e divertenti. Per evitare di perderne qualcuna, vi consigliamo in ogni caso di recuperarli tutti quanti, siamo sicuri che non ve ne pentirete.

