Le migliori console portatili: recensioni e guida all'acquisto

In questa guida andremo a recensire le migliori console portatili che abbiamo selezionato sul web. Si tratterà di mettere a confronto questi prodotti per capire quali sono quelli che possiedono le migliori funzioni e caratteristiche tecniche, con un occhio di riguardo sul prezzo.

Il mercato ci offre oggi molte possibilità nel settore del gaming, con console portatili Android e anche alcuni nuovi prodotti cinesi. Valuteremo in particolare il discorso dei monitor, analizzando le differenti tipologie sulla base dei display, della loro dimensioni e dell'autonomia che possiedono.

Cercheremo di fare un po' di chiarezza e offrire informazioni utili a chi si appresta a questo tipo di acquisto, con una guida completa ed esaustivi dei diversi prodotti. Approfondiremo le specifiche di produzioni di marchi noti come Nintendo, ma anche di novità sul mercato come le console portatili retro gaming, decisamente più economiche, ma molto diverse.

Le migliori console portatili per giocare

In questa guida abbiamo selezionato cinque delle migliori console portatili disponibili in rete. I prodotti sono stati scelti sulla base della qualità e del loro prezzo, per offrire diverse soluzioni in base alle esigenze del lettore. Infatti avremo alcuni apparecchi che rappresentano il meglio delle prestazioni per questo tipo di oggetto, racchiudendo all'interno di una piccola console, tecnologie innovative e standard di gioco incredibili.

Si tratta di una nuova frontiera del gaming, infatti sono stati raggiunti livelli davvero sorprendenti in quanto a grafica e game play. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile ottenere questa qualità di gioco, anche con apparecchi ben più grandi. Ma il mercato odierno ci propone delle novità importanti, come console portatili in stile retro, per chi ha nostalgia dei primi supporti per videogiochi.

Si trovano anche delle soluzioni più economiche e accessibile che garantiscono comunque buoni livelli tecnici. Ma quali sono le differenze fra questi prodotti e quale può essere la scelta che fa al caso tuo? Vediamo insieme le cinque migliori console portatili per giocare.

Nintendo Switch, Blu/Rosso Neon, Switch [ed. 2021] La confezione contiene la console base Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro colore blu neon, un Joy-Con destro colore rosso neon, un'impugnatura joy-con, l'alimentatore, il set di laccetti per Joy-Con e un cavo HDMI. E' una console compatta ma potente. Le sue dimensioni sono 239 mm di larghezza per 14mm di altezza e una profondità di 102mm. Il display LCD è da 6, 2 pollici e utilizza la tecnologia multi-touch. Possiede una risoluzione di 1280 x 720 Pixel. La batteria a ioni di litio possiede una durata di nove ore. Infatti la gestione dei consumi energetici è ottimizzata per ottenere le migliori prestazioni nel tempo. Per comprare Nintendo Switch Blu/Rosso Neon edizione 2021 il prezzo per l'articolo nuovo è di 305,3 euro.

Nintendo Swich Lite Turchese Un altro prodotto Nintendo, garanzia di affidabilità e qualità. Nintendo Switch Lite è una console compatta e leggera che permetta di essere portata con sé con la massima comodità. Può caricare tutte le tipologie di software per Nintendo Switch portatile ed è perfetta per il gioco in multiplayer visto che permette ai giocatori di collegarsi fra loro fino a un massimo di otto persone. Nintendo Switch Lite possiede dei comandi integrati e perciò risulta ancora più smart della classica Nintendo Switch. E' pensata per il massimo della compattezza e leggerezza (con un peso di soli 275 grammi), perciò non è dotata di alcune funzionalità come il cavo alta definizione per collegarla alla tv. Possiede anche un display più piccolo caratterizzato dalla forma diagonale da 5,5. La risoluzione invece risulta la stessa con un HD 1280 x 720 pixel. Per comprare Nintendo Swich Lite modello Turchese potrete ottenere il prodotto su Amazon a un prezzo di 199,00 euro



Nintendo 2DS Console + New Super Mario Bros 2 La confezione include, oltre alla console, un blocco alimentatore compatibile anche con le console Nintendo 3DS, Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL. Inoltre sempre nella scatole troverete una scheda di memoria di 4 Giga Byte e il gioco New Super Mario Bros 2, già pre-installato sul dispositivo. Il prodotto è disponibile con diverse colorazioni e possiede un doppio schermo per il gioco. Uno dei display è un touch screen. In più ha un controller a croce direzionale e un pad scorrevole. Il collegamento multi giocatore funziona sia in remoto che on-line. Inoltre possiede un innovativo sistema di gameplay chiamato funzionalità di Realtà Aumentata, che aumenta ancora di più la qualità dell'esperienza di gioco. Si tratta di un prodotto già più economico in confronto al Nintendo Switch, infatti è disponibile al costo di 99,00 euro sullo store di Amazon.

CXYP Console di Gioco Portatile Si tratta di un console in stile retrò, piuttosto economica e funzionale. Possiede uno schermo da 4,3 pollici e ha già installati 3000 giochi diversi tutti diversi fra loro. Inoltre non si tratta solo di una console di gioco ma di un dispositivo multifunzione che consente di leggere libri e articoli o ascoltare musica. Possiede inoltre una fotocamera ed è estremamente compatta e trasportabile. Il pacchetto include solo il cavo di ricarica che è compatibile con qualsiasi porta usb. Per l'acquisto si può precedere attraverso Amazon e il prezzo di questo articolo è di 84,99 euro.

ETPARK Console di Gioco Portatile Questo prodotto è molto economico ed offre i vantaggi di una piccola console portatile in stile retro per un prezzo davvero vantaggioso. Nel suo programma sono già installati 500 giochi Super Classic e la console possiede un supporto che consente di giocare con il supporto della TV. Pesa solo 310 grammi e ha una batteria ricaricabile al litio da 800 mAh, che consente una buona autonomia. Il prodotto si può trovare su Amazon e costa 30,99 euro. Si tratta dell'offerta più economica di questa guida e può essere adatta a quegli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo.

Come scegliere una console portatile

Quando si tratta di scegliere la migliore console portatile bisogna fare attenzione a molti elementi. Una delle cose più importanti è sicuramente il monitor, in quanto sarà il supporto principale del vostro gioco e la sua qualità vi permetterà di usufruire di un'esperienza realistica. Ma vediamo quali sono le caratteristiche più importanti per un buon monitor e per quale motivo. Analizzeremo in seguito le principali funzioni dei monitor di qualità per offrire un ulteriore guida all'acquisto.

Il Display

Il display sarà il supporto principale della vostra esperienza di gioco. Attraverso questo scambierete informazioni in forma visiva o tattile, interagendo con la console e con il gioco e potendo utilizzare le funzionalità. Per questo è fondamentale conoscere quali siano le caratteristiche che differenziano i vari display. Cominciamo con il dire che ogni display corrisponde a una tipologia, la più nota è LCD ma esistono nuove forme innovative che caratterizzano i prodotti più all'avanguardia. Successivamente dovremo valutare il numero di schermi e la dimensione di questi. Infatti molte console possiedono un doppio display che migliora la qualità di gioco, inoltre anche la sua grandezza può influenzare. Un altro dato essenziale e la funzionalità touch che possono avere gli schermi. Infatti esistono varie tecnologie e tipologie di touch che permettono modalità di gioco originali.

La risoluzione del monitor

La risoluzione dello schermo è considerata una delle caratteristiche centrali per un buon monitor, infatti determinerà la qualità video della vostra esperienza. La risoluzione massima di un schermo corrisponde alla qualità dell'immagine che il vostro dispositivo sarà in grado di generare. In generale la risoluzione è valutata sulla base del numero di pixel contenuti nelle animazioni. Per parlare in modo semplice possiamo indicare le principali risoluzioni di cui sentiamo parlare ogni giorno che sono per esempio l’HD (alta definizione), che prevede 1280 x 720 pixel, c'è poi il Full HD (1920 × 1080 pixel) e infine il famoso 4K (3840 × 2180 pixel).

La compatibilità

Un altro elemento importantissimo quando ci si appresta a comprare una console portatile è la compatibilità del monitor. Infatti i problemi legati a questo tema possono essere molti e riguardano i rapporti con altri sistemi come schede grafiche, altri supporti come schermi o proiettori e altro ancora. Questo significa che potreste incontrare problemi con alcuni giochi, o quando volete collegarvi a altri dispositivi per migliorare la vostra esperienza di gaming. Perciò il consiglio è di fare sempre molta attenzione al tema della compatibilità e optare sempre per prodotti che offrano ottimi standard in questo senso.

Dimensione e praticità

Visto che questa guida tratta il tema delle migliori console portatili, è chiaro che la loro compattezza è essenziale. Infatti questi prodotti sono pensati per essere smart, ossia piccoli, pratici, maneggevoli e trasportabili. Infatti la vostra console portatile deve risultare adatta alle occasioni più diverse. In qualsiasi situazione dovreste essere nella possibilità di giocarci e questo oggetto deve essere adatto per il trasporto quotidiano. In questo senso la dimensione del vostro monitor sarà importante, se è vero che un display più grande può offrire un gioco migliore, è altrettanto sicuro che deve rimanere comunque pratico al 100%. Per questo il consiglio è di scegliere sempre i marchi che garantiscono la combinazione migliore fra qualità del gioco e comodità di utilizzo. Non scordate che alcune offerte includono pratici accessori e funzionalità che consentono di raggiungere risultati sempre migliori. In generale le dimensioni di un display sono espresse in pollici e variano dai due fino ai sei pollici.

Controlli di gioco

Le console portatili hanno spesso un controller integrato nello stesso telaio del display. Si tratta dei tasti che vi permetteranno di eseguire le azioni di gioco e di almeno un pad direzionale per spostarvi nello spazio, muovere il vostro giocatore o selezionare le opzioni dal menu. Ci sono vari tipi di controlli, alcuni più classici e sicuri, altri più originali e moderni. Sulle console che rappresentano il top di gamma possiamo trovare forme molto evolute di controller, con molti tasti diversi e l'aggiunta di grilletti o joypad dedicati a singoli giochi. Inoltre si sta riscoprendo l'utilità dei controller analogici che permettono di ottenere delle esperienze davvero realistiche e calibrate.

Autonomia della batteria

Non possiamo non parlare della durata della batteria o delle pile, infatti una console portatile deve garantire ampia autonomia per le migliori esperienze di gioco outdoor e prolungate. Infatti tutti i dispositivi integrano una batteria compresa nel prezzo che rappresenta l'elemento fondamentale per giocare dove si vuole. Per questo i modelli si differenziano anche molto sulle differenza di autonomia e il prezzo di alcuni prodotti è determinato anche da questo. La batteria e la sua potenza si misura in milliampere-ora e grazie a questa misura potrete confrontare le varie opzioni. Un'altra funzionalità che può risultare utile è la possibilità di smontare la batteria e possederne più di una, per sostituirla e raddoppiare la sua durata.

Il design della console

Può sembrare di poco conto ma il design è spesso un elemento importane come gli atri. Innanzi tutto può garantire una migliore funzionalità del prodotto in generale, ottimizzando le sue prestazioni e il suo essere maneggevole. Ma oltre a questo sarà l'elemento che contraddistinguerà l'immagine che avranno gli altri a vedervi con quell'oggetto in mano. Il design dei nostri oggetti ci contraddistingue e determina il nostro stile.

Solitamente le console portatili possiedono un design tradizionale e ispirato ai modelli che hanno avuto successo nel passato. Questo permette di convincere i clienti già soddisfatti e garantisce comunque le sicurezze dei modelli precedenti. Ma con l'apertura del mercato e la diffusione di questo tipo di prodotti, il settore ha subito una grande crescita e vediamo apparire marchi sempre nuovi. Questi propongono alle volte dei design nuovi e innovativi che possono rappresentare una rottura con le mode classiche e le forme a cui siamo già abituati.

Il prezzo della console portatile

Il prezzo è sicuramente uno degli elementi che più interessa gli utenti. In questa guida abbiamo visto ormai tutti gli elementi più importanti per guidarvi in una scelta consapevole e valutare se un prezzo possa essere oneste oppure no. Infatti il costo elevato è spesso indice di garanzia e di un prodotto di ottima qualità, ma è sempre necessario approfondire nel dettaglio le statistiche, per assicurarsi che non ci siano sopravvalutazioni. Più in generale il prezzo adatto a voi dipende prima di tutto da che tipo di prodotto state cercando. Infatti se non siete appassionati di gaming e pensate di giocare poco con la vostra console, potreste optare per i modelli retrò, che con un prezzo accessibile vi permettono di ottenere un'ottima console pronta per il gioco. Se invece siete dei veri giocatori abituati a standard già elevati e alla ricerca di un'esperienza nuova, dovrete assolutamente orientarvi verso gli apparecchi top di gamma. Infatti i prodotti Nintendo che abbiamo visto rappresentano davvero il massimo della novità in questo settore e hanno già soddisfatto moltissimi clienti.

Conclusioni

Grazie a questa guida abbiamo potuto confrontare cinque delle migliori console portatili disponibili sul mercato. Per ognuna di queste è stata offerta una recensione dettagliata che spiega tutte le principali caratteristiche fra questi prodotti e le loro differenze. Abbiamo potuto notare come l'e-commerce ci offre davvero una grande varietà di prodotti che possono adattarsi a diverse esigenze. Grazie a questa guida all'acquisto potrete trovare il prodotto con il migliore equilibro fra qualità e prezzo, e che più si adatta a voi. Infatti i prezzi e le qualità delle console portatile possono variare davvero molto e tutto dipende da cosa state cercando esattamente. Inoltre abbiamo approfondito tutte le conoscenza necessarie per valutare se un monitor è valido oppure no. Grazie a queste indicazioni sarà possibile confrontare al meglio le diverse occasioni e riuscire ad evitare brutte sorprese. Non esitare a visitare tutti i link proposti per vedere con i tuoi occhi le diverse console.