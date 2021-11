Se hai vissuto il periodo d'oro dei videogiochi, ovvero quello degli 80's e dei 90's, avrai sicuramente giocato ad una delle console protagoniste di quegli anni. La mente torna alle grafiche della NES o del Commodore 64, che molti considerano il primo vero PC della storia. Recentemente il movimento vintage ha attecchito anche nel mondo dei videogiochi, con il lancio sul mercato di alcune retro games console. Si tratta di modelli che replicano quelli originali, ma in scala ridotta. Andiamo a scoprire quali sono i prodotti più interessanti in commercio.

Le migliori retro games console

Nelle prossime righe vedremo quali sono le retro games console che colpiscono di più per il loro immaginario, caratteristiche tecniche e funzionalità integrate. Si tratta nella maggior parte dei casi di dispositivi che nella loro versione originale uscirono negli anni '80. La produzione di questi veri e propri cimeli terminò intorno agli anni '90. Queste versione mini però sono davvero carine, perchè al loro interno ci sono tanti giochi e per via del fatto che possono essere portate ovunque. Ecco la nostra selezione.

Nintendo Entertainment System Iniziamo la nostra lista con una delle retro games console più celebri. Stiamo parlando della Nintendo Entertainment System (detta semplicemente Nes), dispositivo a 8 bit creata da Nintendo nel 1983. Il suo enorme successo all'epoca fu dovuto in larga misura da titoli iconici come Super Mario Bros, Castelvania, Donkey Kong e molti altri. Arrivò in Italia nel 1987 e la sua produzione venne interrotta nel 1995. Qui proponiamo la sua versione mini, esteticamente identica all'originale ma in formato ridotto. Al suo interno sono presenti ben 30 giochi preinstallati, tra cui Mario, Zelda, Pac-Man, Castelvania ecc. Nella confezione d'acquisto sono presenti un controller e il cavo HDMI per collegare la console alla propria televisione. Il prezzo di questa console è di 189,00 euro

Super Nintendo Entertainment System Lanciata sul mercato nel 1990, la Super Nintendo Enternainment System è un'altra retro games console tra le più iconiche di tutti i tempi. Detta anche Snes, è nata in Giappone per poi diffondersi in tutto il mondo. Rispetto al modello precedente, dispone di 16 bit e di un catalogo di giochi ancora più ricco. Nel 1998 terminò la sua produzione, ma adesso la Snes rivive con la sua versione Classic Mini, al cui interno sono presenti 21 giochi, tra cui Final Fantasy, The Legendo of Zelda, Super Formation Soccer e molti altri. Nella confezione d'acquisto sono presenti il controller, cavo HDMI e cavo di alimentazione. In vendita su Amazon a 169,00 euro

PS Classic Prodotta da Sony e distribuita in Europa nel 1995, la PlayStation 1 è rimasta nell'immaginario di tutta la generazione degli anni '90. E' stata una console rivoluzionaria, la prima per molti utenti. Esteticamente bellissima, la versione PS Classic riproduce fedelmente ogni aspetto della versione originale. All'interno della confezione d'acquisto sono presenti due joypad identici a quelli storici, ma senza dual-shock. Al suo interno mette a disposizione 20 titoli. La trovi su Amazon a 139,00 euro

Commodore 64 Mini Proseguiamo con la nostra lista delle migliori retro games console con il Commodore 64 Mini, riproposizione in scala ridotta del celeberrimo Commodore 64, da molti considerato come il primo computer della storia. Lanciato sul mercato nel 1982, vendette complessivamente circa 22 milioni di unità. La sua produzione terminò nel 1994 ma se vuoi una versione mini console retrogaming il modello che ti consigliamo è proprio quello che proponiamo in questo paragrafo. Ha 54 giochi pre-installati, ma – a differenza delle console viste fino ad ora – permette di caricarne di nuovi tramite una pendrive. Nella confezione d'acquisto sono inclusi controller, cavo USB, cavo HDMI e quello di alimentazione. Acquistabile su Amazon a

Sega Megadrive Mini Ed ecco la riproduzione esatta, ma ridotta del 55%, della vecchia Sony Mega Drive. Si tratta della Sega Megadrive Mini, che può contare su 42 titoli tra i più famosi e apprezzati. Tra questi, vale la pena citare Sonic the Hedgehog, Street Fighter II’: Special Champion Edition e Castlevania : The New Generation. Proprio come le altre mini console retro viste nei paragrafi precedenti, anche questa include nella confezione due controller USB e il cavo HDMI per collegarla alla smart TV. In vendita su Amazon a 169,00 euro

Atari Flashback Quando diciamo “Atari" a moltissimi videogiocatori degli anni '80 scende una lacrimuccia. Fu uno dei sistemi videoludici più utilizzati in quel periodo. L'Atari 2600 rivive con una nuova versione, ovvero la Atari Flashback 8 Gold HD. E' una mini console con 120 giochi pre-installati, con due controller wireless. Il suo funzionamento è molto semplice: basta avviare la console e sarà subito pronta per iniziare a giocare. Anche il menu di navigazione si presenta molto semplice e moderno. Il giocatore può scegliere il titolo che preferisce e configurare i propri titoli preferiti per un rapido accesso. La trovi su Amazon a 59,99 euro

AtGames Sega Genesis Flashback retro games console Altra retro games console che merita più di un pensierino è la Sega Genesis Flashback, disponibile in una versione mini che replica fedelmente lo stile del modello originario. In questa console sono inclusi ben 85 giochi presi direttamente dalla console Sega, con due controller di tipo wireless e connessione HDMI per giocare sulla smart TV. Vale la pena capire, nella lista dei vari giochi presenti, se la console che fa per te è questa o la Sega Megadrive Mini analizzata qualche riga più su. Sicuramente una delle migliori retro games console. Acquistala su Amazon a 139,99 euro

Ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva sulle migliori console retrogaming presenti attualmente sul mercato. Come hai potuto constatare, ci sono davvero tante mini console, ciscuna delle quali con una svariata mole di titoli in catalogo. Il loro prezzo non è affatto esagerato: con un investimento tutto sommato basso potrai fare un tuffo nei ricordi del passato, ma con uno sguardo al presente. Infatti, tutte le console che ti abbiamo consigliato possono essere collegate alla smart TV. Non resta che iniziare a giocare, buon divertimento!