SanDisk: micro-SD da 256GB per Switch a metà prezzo

La micro-SD SanDisk da 256GB si trova in offerta su Amazon a 43,17€, un enorme sconto del 57% rispetto ai 100 euro richiesti di listino. Questo scheda è certificata da Nintendo per funzionare al meglio con la console ibrida giapponese, per espandere di molto la memoria interna.

Per installare la scheda all'interno della console è sufficiente accedere al vano apposito e inserire la micro-SD nello slot. Questa versione è perfettamente compatibile con Switch, con la compatta Switch Lite e con Nintendo Switch OLED, la nuova iterazione della console con display migliorato e una serie di cambiamenti minori.

La particolare micro-SD è di colore giallo e presenta il logo Nintendo Switch e l'iconica stella di Super Mario. Grazie alla classe 10, questa scheda offre ottime velocità di trasferimento dati, superando i 100 MB/s e permettendo alla console di avviare e caricare i titoli in maniera estremamente rapida

Oggi è possibile sfruttare lo sconto del 57% e acquistare la micro-SD SanDisk da 256GB in offerta su Amazon a soli 43,17€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli utenti abbonati al servizio Prime.