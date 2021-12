Nintendo Switch + Ring Fit Adventure: il bundle è in super offerta

È possibile rimettersi in forma videogiocando? La risposta è sì, con Nintendo Switch e Ring Fit Adventure! Uno speciale bundle è ora in offerta su Amazon a soli 359,56 euro anziché 379,99. Un vero affare: il bundle consente infatti di risparmiare rispetto all'acquisto delle due unità singole. E, inoltre, il titolo è un ottimo incentivo a fare movimento e a seguire uno stile di vita sano, perfetto quindi non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti che vogliono fare esercizio senza annoiarsi.

Cosa contiene il bundle

Il bundle comprende una console Nintendo Switch (edizione 2019) con i Joy-Con blu/rosso e una copia di Ring Fit Adventure digitale (con codice da riscattare), completa di tutti gli accessori. Il Ring-Con è un anello in plastica che applica resistenza crescente quando viene premuto o tirato, attivando così i gruppi muscolari. Si tratta di un dispositivo decisamente tecnologico, che comprende anche sensori di forza e di precisione in grado di valutare la forza applicata in pressione oppure tirata.

Nella confezione troviamo anche una fascia per la gamba, che sfrutta l'accelerometro e il giroscopio del Joy-Con per riconoscere i movimenti del corpo, come ad esempio la corsa sul posto oppure il piegamento delle gambe. Ring Fit Adventure è un gioco adatto a tutti: attraverso delle semplici domande, infatti, il sistema calibrerà l'esperienza di gioco a seconda del livello di difficoltà assegnato. Un personal trainer digitale seguirà ogni movimento correggendo la postura se necessario e, alla fine di ogni sessione, è possibile monitorare la frequenza cardiaca.

Insomma, sarà come avere una palestra ma nella comodità del salotto di casa. Il titolo offre tre modalità di gioco: avventura, esercizi e mini-giochi, per giocare in autonomia e seguire la trama, fare allenamenti specifici oppure per divertirsi in compagnia di amici e famigliari. Fiore all'occhiello del bundle è, ovviamente, Nintendo Switch: la versione in vendita è quella 2019, un modello rivisitato rispetto a quello originariamente rilasciato nel 2017 (attenzione però, non si tratta della OLED).

Nintendo Switch + Ring Fit Adventure: in forma divertendosi

Ciò che la contraddistingue dalla concorrenza è la sua natura ibrida, a metà strada fra una console casalinga e una portatile, che la rende perfetta sia per essere utilizzata sulla TV di casa che in mobilità. Nintendo Switch è dotata di due Joy-Con rimovibili che creano l'impugnatura portatile o, in alternativa, diventano all'occorrenza un vero e proprio controller da salotto. I due Joy-Con possono essere anche separati e re-sincronizzati affinché funzionino in autonomia. Ciò permette a due giocatori vicini di giocare allo stesso titolo sulla medesima console senza che ci sia bisogno di acquistare controller aggiuntivi. Sei pronto a rimetterti in forma divertendoti? Il bundle Nintendo Switch + il divertentissimo Ring Fit Adventure è in offerta a soli 359,56 euro anziché 379,99, uno dei prezzi più bassi e più convenienti di sempre.