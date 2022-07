Il miglior Final Fantasy: classifica dei capitoli più belli

Le produzioni televisive giapponesi, in particolar modo quelle di animazione, sono sempre state molto apprezzate in tutto il mondo. Questa grande popolarità, da diverso tempo ormai, si è estesa anche ai videogiochi prodotti nello stesso Paese, generando così la categoria dei J-RPG, ovvero dei giochi di ruolo giapponese. Tra i tanti rilasciati negli ultimi anni, la saga che ha sicuramente riscosso maggior successo è quella di Final Fantasy, prodotta dall’azienda Square Enix. Ad oggi infatti, il suddetto franchise conta milioni di fan in tutto il mondo e decine di rappresentazioni videoludiche di ogni genere e compatibili con diverse console e piattaforme. Proprio per questo motivo, noi abbiamo deciso di andare alla ricerca del miglior Final Fantasy, concentrando principalmente l’attenzione sulla serie di giochi principale.

Final Fantasy: panoramica dei capitoli

Ovviamente però, non parleremo soltanto di un titolo, ma di tutti quelli che, in un modo o in un altro, sono riusciti realmente ad ottenere grandi lodi dalla critica e dagli stessi giocatori. In questo modo, siamo certi che, qualunque sia il titolo che vogliate recuperare, potrete farlo con la certezza che non deluderà le vostre aspettative. Inoltre, come avrete modo di notare tra qualche istante, tutti i titoli riportati saranno relativamente abbastanza recenti, poiché la saga è diventata davvero popolare in tutto il mondo solo dal settimo capitolo in poi, rilasciato nel 1997 e tra l’altro anche materiale per un remake di grande successo.

Il creatore stesso di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, si è molto spesso espresso sulla sua saga, affermando come lui stesso non si sentisse molto esperto nel creare videogiochi, ma soltanto a scrivere e raccontare delle storie. Proprio per questo motivo, nonostante la produzione venne affidata sin da subito a Square Enix, Sakaguchi si occupò sempre personalmente della scrittura dei personaggi e delle trame principali. Il lavoro fatto è stato ovviamente quasi perfetto, altrimenti non saremo oggi qui a parlare del miglior Final Fantasy disponibile oggi per l’acquisto.

I migliori Final Fantasy: recensioni dei più belli

Teniamo a precisare che l’ordine dei titoli qui in basso è completamente casuale, poiché riteniamo che, in un modo o in un altro, qualunque di questi possa essere considerato come il miglior Final Fantasy. Proprio per questo motivo, qualora non lo abbiate già fatto, vi invitiamo immediatamente a recuperarli tutti quanti.

Final Fantasy VII Remake Iniziamo subito con il capitolo forse migliore da cui partire. Si tratta infatti della storia meno recente di tutte quelle elencate, ma rivista e migliorata sotto il profilo della grafica. Intendiamoci, in fin dei conti, il risultato finale è abbastanza diverso dal gioco originale, ma riesce comunque a mantenere un’ottima caratterizzazione dei personaggi e a coinvolgere proprio come aveva fatto per la prima volta nel 1997. Da sottolineare infatti l’ottima cura delle scene cinematografiche, le quali riescono ad esprimere al meglio tutti i racconti del creatore. Punto di merito anche per il sistema di controllo del combattimento sempre molto divertente e per la lunghezza della trama, abbastanza lunga e sempre molto dinamica. Final Fantasy VII Remake è acquistabile su Amazon a 35,88 euro

Final Fantasy XV Forse il capitolo più difficile da sviluppare, o quantomeno quello che è sembrato il più difficile da concludere per la casa di sviluppo. Final Fantasy XV è infatti un titolo molto ambizioso, che riesce sicuramente a soddisfare le aspettative degli utenti, ma che allo stesso tempo presenta piccoli problemi che potevano essere risolti in maniera diversa. Basti pensare ad esempio alla grandezza della mappa, immensa ma con relativamente poche zone da visitare, oppure alla stessa storia, scritta come sempre in maniera magistrale, ma raccontata con qualche incertezza. A parte questo pero, anche Final Fantasy XV ha sicuramente molto da dire: dalla colonna sonora spettacolare, al sistema di combattimento sempre molto vario e divertente, passando per una quantità altissima di missioni secondarie da completare. Possiamo sicuramente dire che, anche con piccoli difetti, la saga di Final Fantasy non riesce mai a deludere. Il gioco è acquistabile su Amazon a 28,98 euro

Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII è stato un titolo abbastanza controverso sin dal primo lancio nel 1999. Probabilmente il motivo principale andava ricercato nell’incredibile popolarità riscossa in tutto il mondo dal capitolo precedente, e per questo motivo, in molti avevano gli occhi puntati sulla Square Enix. Il risultato è stato un po’ un “50 e 50", con alcuni utenti che avevano apprezzato l’opera conclusa e altri che chiedevano forse uno sforzo in più. Esattamente le stesse considerazioni possono essere fatte anche oggi con il remake più moderno disponibile per PS4. La trama rimane infatti la stessa, ma a migliorare è tutto il comparto grafico, il quale sembra aver fatto importanti passi in avanti anche rispetto al capitolo precedente. Peccato solo per l’evidente sbilanciamento nel gameplay, che alla lunga tende ad infastidire e peggiorare l’esperienza di gioco. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 16,49 euro

Final Fantasy X/X-2 Il vero “plus" del diventare popolari relativamente tardi, sta nella possibilità di recuperare vecchie storie e raccontarle in forma completamente nuova. È vero, Final Fantasy X (e X-2) era già un titolo parecchio affermato in tutto il mondo, ma ciò non toglie che sia effettivamente parecchio predisposto per una remastered di successo. Cosa che è effettivamente accaduta. Non si tratta infatti di un remake, ma soltanto di un miglioramento grafico rispetto all’opera originale, la quale è stata affiancata anche dalla versione X-2, anch’essa rivista in alta definizione. In conclusione quindi, con un solo acquisto ci si porterà a casa ben 2 giochi, entrambi rimasterizzati ottimamente sia sotto il punto di vista grafico che sonoro. Probabilmente non il miglior Final Fantasy in assoluto, ma sicuramente uno tra quelli da recuperare immediatamente. Final Fantasy X/X-2 è disponibile a 17,9 euro su Amazon

Final Fantasy XII Final Fantasy XII potrebbe invece lottare per la corona di miglior Final Fantasy, se non fosse per alcuni piccoli dettagli che alla lunga possono rendere l’esperienza di gioco leggermente più pesante. In linea generale, la trama è sempre ben scritta e sviluppata, ma purtroppo alcune scene sono fin troppo lunghe e lente. Un po’ più di dinamicità avrebbe sicuramente migliorato le cose. Tralasciando questi rari momenti però, ci troviamo difronte ad un gioco ottimo nel comparto tecnico e di gameplay, ma soprattutto di evoluzione e crescita dei vari personaggi. Consigliamo di recuperarlo oggi più che mai, visto il prezzo sicuramente molto più basso rispetto al giorno del lancio. Final Fantasy XII è acquistabile su Amazon a 13,88 euro

Final Fantasy XIV Anche la saga di Final Fantasy ha ceduto, ad un certo punto, al mondo dell’online, proponendo ben quattro titoli diversi e tutti da giocare. Inizialmente, tutte e quattro le versioni dovevano essere acquistate separatamente, ma con il rilascio dell’ultimo capitolo della serie, la Square Enix ha deciso di raggrupparli tutti all’interno della “The Complete Collection". I titoli inclusi sono: Heavensward, Stormblood, Shadowbringers e A Realm Reborn. Attenzione però, perché come precedentemente accennato, si tratta di giochi leggermente diversi dal solito e completamente online, perciò, per poter giocare, bisognerà costantemente utilizzare la connessione ad internet. Il gioco è acquistabile su Amazon a 24,99 euro

Final Fantasy IX Final Fantasy IX è un J-RPG “vecchio stampo", dotato di una grafica che si avvicina più al design più classico della serie che a quello cinematografico degli ultimi capitoli. Senza dubbio non si tratta del miglior Final Fantasy rilasciato fino ad oggi, anzi, è forse stato, sin da subito, uno dei più discussi in assoluto. Il gameplay di base rimane infatti sempre ottimo anche sotto il profilo tecnico, ma i troppi glitch presenti peggiorano abbastanza l’intera esperienza di utilizzo. Il compito del suddetto capitolo era quello di chiudere un’intera generazione di storie raccontate e magari impostare delle buone basi per il futuro, cosa che probabilmente poteva essere fatta decisamente meglio. In linea di massima quindi, consigliamo sicuramente di recuperarlo, ma anche di dare priorità a titoli sviluppati in maniera migliore, visti ovviamente anche all’interno di questa guida. Final Fantasy IX è acquistabile su Amazon a 33,86 euro

Considerazioni conclusive

Scegliere solo sette capitoli di una importantissima saga di successo non è stato assolutamente facile, ma siamo certi di aver selezionato solo il meglio da giocare ancora oggi. Siamo sicuri che tutti gli appassionati della saga, ma anche semplicemente dei giochi di ruolo, abbiano provato almeno una volta uno dei suddetti giochi, ma, nel caso in cui ne mancasse qualcuno, vi invitiamo a recuperarlo nel più breve tempo possibile. Non vogliamo infatti che perdiate l’occasione di giocare al miglior Final Fantasy prodotto fino ad oggi.

