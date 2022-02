Giochi famosi: i più popolari, giocati e belli del mondo

Considerando la passione degli italiani per il calcio, non potevamo che partire dalla serie Fifa di Electronic Arts. Un franchise che ha conquistato il cuore di milioni (se non miliardi) di appassionati in giro per il globo. Si tratta di un titolo cross-platform, che può perciò essere utilizzato su computer, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. L’ultima incarnazione è Fifa 22 che, come previsto, sta riscuotendo un enorme successo tra i fan del genere ed è riuscita a migliorare ulteriormente il gameplay.

Puoi trovarlo su Amazon a 59,99 euro