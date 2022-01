Il nuovo Mario Kart sarà un crossover in stile Super Smash Bros.? Nuovi rumor sul futuro della serie

Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana: stando ad alcune voci di corridoio, un nuovo capitolo di Mario Kart sarebbe in sviluppo per Nintendo Switch. Ma, a quanto pare, i rumor non sono finiti. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo titolo del racing game più famoso porterà un po' di sana innovazione al brand introducendo elementi crossover – sullo stile di Super Smash Bros. Ultimate.

A quanto pare, infatti, saranno diversi i personaggi provenienti da altri giochi Nintendo che faranno la propria comparsa in pista su kart e motorette. Resta ovviamente da vedere quanto ci sia di vero in queste informazioni: l'unica “certezza” sono le parole dei leaker come Zippo, considerato affidabile per aver lasciato trapelare in passato informazioni piuttosto accurate sulle prossime mosse dell'azienda di Kyoto. Ovviamente le sue dichiarazioni non sono oro colato, ma tanto basta per lasciarci sognare.

Un nuovo Mario Kart potrebbe essere rilasciato già quest'anno

Zippo ha affermato che Mario Kart 9 sarà rilasciato per celebrare il 30° anniversario del franchise, che cade proprio nel 2022. Oltre a ciò, il leaker crede che il titolo introdurrà personaggi esterni al mondo di Mario & Co., provenienti – ad esempio – da ARMS, Pikmin e Star Fox. Infine, Zippo ha aggiunto che il nuovo Mario Kart avrà “contenuti single player ampliati”, senza però approfondire la questione. Un'ipotesi è che il nuovo gioco, a differenza dei precedenti, possa concentrarsi di più sugli aspetti single player dell'avventura.

Tutte queste nuove informazioni non sono confermate da Nintendo e perciò vanno prese con le pinze, sebbene le voci su una “svolta” nella serie si rincorrano ormai da qualche settimana (e non è soltanto Zippo a dirlo). C'è anche qualche dubbio per quanto riguarda il prossimo nome che Nintendo deciderà di adottare: sembra scontato che possa chiamarsi Mario Kart 9, ma alcuni utenti sostengono che si chiamerà invece Mario Kart 10 oppure Mario Kart Crossroads. Considerando l'enorme successo che il racing game ha ottenuto su Nintendo Switch, un nuovo capitolo è pressoché inevitabile, a prescindere dal nome che avrà o dai contenuti che offrirà.