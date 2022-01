Un nuovo capitolo di Mario Kart è in arrivo nel 2022?

Sono passati ormai cinque anni dall'uscita di Mario Kart 8 Deluxe, racing arcade per eccellenza approdato su Nintendo Switch nel 2017 come naturale evoluzione della sfortunata edizione per Nintendo Wii U. Dopo l'esperimento di Mario Kart Live: Home Circuit in cui a gareggiare erano vere e proprie macchinine che sfrecciavano nel salotto di casa, i fan hanno iniziato a domandarsi quando arriverà un nuovo capitolo della serie “principale”.

Le loro richieste pare che verranno esaudite a breve: secondo un analista del settore, un possibile Mario Kart 9 sarebbe più vicino di quanto pensiamo. Il Dr. Serkan Toto, CEO di Kantan Games, si è espresso su alcune previsioni, sottolineando che è molto probabile che l'industria videoludica incontri molti meno ritardi quest'anno rispetto agli ultimi due – segnati pesantemente dalla pandemia.

Anzi: ha affermato che videogiochi e criptovalute avranno un futuro decisamente radioso. In queste sue previsioni per l'anno appena iniziato, fa discutere una dichiarazione su un possibile successore del racing game a firma Nintendo e attualmente – secondo le sue parole – in “attivo sviluppo” che vedrà anche un'importante novità di cui ancora non si sa nulla.

“Sono consapevole che Mario Kart 8 Deluxe stia vendendo ancora molto bene su Nintendo Switch – ha spiegato –, ma Mario Kart 9 si trova attualmente in una fase di sviluppo attiva e sembra che il titolo avrà una nuova svolta. Nintendo potrebbe anticipare la sua uscita al 2022”.

Ma non è finita qui: Serkan Toto crede, inoltre, che il nuovo anno porterà al rilascio di una nuova IP Nintendo per il mercato mobile, dopo un silenzio lungo tre anni dall'uscita di Mario Kart Tour nel 2019. Nello stesso riepilogo si era parlato anche di un successore next-gen di Nintendo Switch, che invece potrebbe arrivare “alla fine del 2024”.