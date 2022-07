I migliori giochi single player (PlayStation, PC, Switch o Xbox)

Partiamo subito con una grande esclusiva Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è indubbiamente uno dei giochi single player più amati degli ultimi anni e ancora oggi, nonostante i 5 anni trascorsi dalla sua data di rilascio, si presenta come uno dei giochi di punta per Nintendo Switch. Trovare dei punti di svantaggio in questa storia è quasi impossibile, poiché le ambientazioni, la trama, i personaggi e la cura dei dettagli di ogni singolo elemento di flora e fauna potranno soltanto far innamorare ogni giocatore appassionato di avventure. A questo punto siamo qui solo ad aspettare con ansia il prossimo sequel (forse nel 2023?), ma nel frattempo, vale assolutamente la pena recuperare il suddetto titolo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild può essere acquistato su Amazon a 59,9 euro