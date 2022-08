Recensione Age of Empires 4: trama completa e prezzi in offerta

Il titolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 ed è stato investito immediatamente da un grande successo. Di chi parliamo? Di Age of Empires 4.

Il videogame è il 12esimo capitolo principale (non tenendo conto dunque di spin-off e di remake) della saga, il cui primo episodio risale al 1997.

Descrizione di Age of Empires 4

La serie Age of Empires è campione di incassi (basti pensare che già nel 2004 aveva venduto ben 15 milioni di copie), Age of Empires 4 non sembra smentire il trend. Il suo sviluppo è stato lungo e tortuoso, ma alla fine il prodotto, in linea generale, non ha deluso le aspettative. L’ambientazione è medievale con divisione in 4 ere, le civiltà a disposizione sono 8, ognuna delle quali è caratterizzata da capacità, tratti e attitudini differenti.

Storia e sviluppo

Lo sviluppo è stato tutt’altro che lineare. Inizialmente il videogame doveva essere ambientato nel 1750: questo perché le fondamenta del progetto erano state gettate nel 2006 da Ensemble Studios (la casa che aveva prodotto anche i primi tre capitoli). Nel 2009, però, la chiusura definitiva di Ensemble ha fermato lo sviluppo del titolo, proseguito anni più tardi da Relic Entertainment e World’s Edge.

Uscita e precedenti capitoli

Lo sviluppo del titolo è ripreso con un’altra trama (ambientazione medievale) nel 2017. Nel 2019 è stato pubblicato un trailer di un minuto, nel 2021 (10 aprile e 13 giugno) sono stati pubblicati altri due minivideo. Il 28 ottobre è stata, infine, la data di uscita di Age of Empires 4.

Sviluppatore Genere Data uscita Piattaforme Relic Entertainment Strategia 28 ottobre 2021 Xbox One, Xbox Series X e S, Windows

In totale, fra capitoli principali, spin-off e remake, la serie conta un totale di 23 episodi. Ricordiamo tre dei più noti.

Age of Empires: il primo capitolo, 1997. Scopo del gioco è accompagnare la progressione di una civiltà dall’età della pietra fino all’età del ferro. Le civiltà a disposizione sono: Egizi, Sumeri, Assiri, Babilonesi, Ittiti, Persiani, Fenici, Greci, Minei, Yamato, Shang e Choson.

Age of Empires II: The Age of Kings: probabilmente il videogioco più riuscito della serie. Ambientato nel medioevo, il titolo è diviso in 4 epoche. Alto Medioevo, Età feudale, Età dei castelli, Età Imperiale. In totale il player ha a disposizione 13 civiltà e può passare indifferentemente da un’epoca all’altra, seppur pagando un alto prezzo di cibo e oro.

Age of Empires III: Age of Discovery: uscito nel 2005, stavolta è ambientato ai tempi della colonizzazione delle Americhe da parte degli imperi europei. Una delle più grandi novità è la disponibilità di 4 nuovi edifici, in particolare la base commerciale, il recinto del bestiame, il forte, la fabbrica.

Trama, personaggi principali e civiltà

Il titolo si ispira al secondo capitolo della serie. In comune hanno l’ambientazione medievale e la stessa divisione in 4 epoche (Alto Medioevo, Età feudale, Età dei castelli, Età imperiale). Nel corso di Age of Empires 4 faranno capolino diversi personaggi storici, fra questi Giovanna D’Arco e Gengis Khan. Le civiltà a disposizione del player sono 8:

Cinesi: caratterizzati dalla straordinaria disponibilità di armi da fuoco e dalla capacità di poter edificare tutti i fabbricati storici

caratterizzati dalla straordinaria disponibilità di armi da fuoco e dalla capacità di poter edificare tutti i fabbricati storici Mongoli: nomadi, hanno la capacità di trasferire gli edifici

nomadi, hanno la capacità di trasferire gli edifici Sultanato di Delhi: investe in ricerca a costo zero, pur costretto a perdere molto tempo

investe in ricerca a costo zero, pur costretto a perdere molto tempo La Dinastia Abbaside: all’interno della Casa della Saggezza possono essere colte possibilità uniche, la principale è quella di capacità di aggiornamento incredibili. Può avanzare attraverso i secoli senza dover assegnare abitanti del villaggio attivi

all’interno della Casa della Saggezza possono essere colte possibilità uniche, la principale è quella di capacità di aggiornamento incredibili. Può avanzare attraverso i secoli senza dover assegnare abitanti del villaggio attivi Inglesi: specializzati in castelli, hanno anche accesso a fattorie più economiche rispetto ad altre civiltà

specializzati in castelli, hanno anche accesso a fattorie più economiche rispetto ad altre civiltà Francesi: i commercianti riportano tutte le risorse. La cavalleria è potenziata e il centro città produce più unità velocemente man mano che le età progrediscono

i commercianti riportano tutte le risorse. La cavalleria è potenziata e il centro città produce più unità velocemente man mano che le età progrediscono Il Sacro Romano Impero: può contare su una fanteria molto potente, le unità hanno capacità di recupero uniche

può contare su una fanteria molto potente, le unità hanno capacità di recupero uniche Russi: particolarmente capaci nella caccia, guadagnano oro grazie a questa capacità

Il gameplay

Age of Empires 4 contiene 4 campagne:

La conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni

La guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra, combattuta fra il 1337 e il 1453

L’espansione dell’impero mongolo

La nascita del Gran Ducato di Mosca

Le campagne sono incredibilmente avvincenti, offrono una varietà di contenuti ed eventi straordinari e tengono dunque fede al buon nome della saga.

Qualcuno può chiedersi: “ma 4 campagne non saranno poche?". Vi assicuriamo che la loro lunghezza non vi deluderà affatto.

Le missioni sono caratterizzate da situazioni differenti (a volte si capovolgono) e dall’entrata in scena di personaggi storici, ognuno dei quali può contare su un’abilità differente.

Nota di merito particolare per le mappe, ricche di contenuti con salite, discese, burroni, fiumi e fiumiciattoli, pendii, montagne etc.

I modi per vincere sono quattro:

La distruzione di ogni edificio e unità avversaria

La distruzione dei luoghi storici nemici

Conquista dei luoghi sacri della mappa

Costruire la Meraviglia e distruggere quelle avversarie

Il trailer di Age Of Empires 4

Andiamo a dare uno sguardo al trailer di Age of Empires 4, in particolare quello che mostra il gameplay. Cinque minuti che mettono tanta, ma tanta, voglia di cimentarsi con il titolo.

Requisiti tecnici PC per Age of Empires 4

Di seguito proponiamo i requisiti tecnici minimi per PC per Age of Empires 4.

Processore minimo Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G CPU with AVX support required Scheda video minima Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11 RAM minima 8 GB di RAM Spazio su Hard Disk 50 GB di spazio richiesto Sistema Operativo Windows 10/11 – 64bit

Dove comprare Age of Empires 4: prezzi e offerte speciali

Il titolo Age of Empires 4 è facilmente reperibile online: è infatti disponibile sul sito di Amazon a 54,99 euro

Galleria fotografica del gioco

Ed ecco alcune delle immagini del gioco. Un video game di eccellenza, che pure trova qualche neo in una grafica non sempre leggibile (a volte si rischia la confusione fra unità).

Recensione Age of Empires 4

Il titolo lascia un’esperienza di gioco fantastica. Noi di videogame.it non possiamo non consigliarlo soprattutto per tre motivi:

le campagne sono soltanto 4, ma tutte da vivere e, soprattutto, memorabili

le nuove mappe offrono uno spettacolo grafico ed esaltano le capacità strategiche

Come detto, tra le poche pecche del videogame troviamo una leggibilità non sempre facile. Ma, ripetiamo, è senz’altro da provare, segnalandosi come uno dei titoli più curati e avvincenti usciti nel 2021.

Buon divertimento!

