Age of Empires IV in uscita anche su Xbox One e Xbox Series X/S: il rumor

Dopo un lungo periodo di attesa, Age of Empires IV è sbarcato sui lidi dei nostri PC, andando a segnare il grande ritorno della saga di strategici in tempo reale per eccellenza.

Merito dell'impegno di Microsoft e degli sviluppatori di Relic Entertainment, che sono riusciti a plasmare un RTS profondo e impegnativo, in cui portare avanti diverse campagne guidando una delle tante civiltà messe a disposizione.

E se è vero che il titolo è disponibile in esclusiva su PC, non è di certo un segreto che più volte si sia ventilata una conversione per Xbox One e Xbox Series X/S. Lo scorso anno, non a caso, il Creative Director Adam Isgreen aveva ammesso di non avere ancora le idee chiare in merito, a fronte di un gioco la cui dimensione è chiaramente a misura di personal computer.

Ebbene, oggi quello stesso possibile scenario torna alla ribalta grazie ad una interessante scoperta fatta dai responsabili di Aggiornamenti Lumia. Questi hanno infatti individuato una nuova app per console in fase di testing nell'Xbox Insider Hub, legata proprio a Age of Empires IV.

XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) now available for internal testing in the Xbox insider Hub — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 8, 2022

does this have something to do with Age of empires IV? — bynomia (@bynomiax) January 8, 2022

L'applicazione è conosciuta con il nome in codice XIP_CAR_JANUARY_2022, in cui. CAR sembra essere l'abbreviazione di Cardinal, ovvero il nome in codice assegnato ad Age of Empires IV durante la fase di sviluppo. È quindi possibile che il team stia effettivamente testando la versione console dello strategico in tempo reale, sebbene al momento non vi sia alcuna notizia certa.

Cosa ne dite, nonostante le difficoltà vi piacerebbe vedere l'ultimo capitolo di Age of Empires anche sulle console, della scuderia Microsoft?