Giochi coop PS4 e PS5: i migliori multiplayer per PlayStation

Partiamo subito col botto per parlarvi di It Takes Two, un gioco multiplayer che deve effettivamente essere giocato per forza di cose in coop (solo per due giocatori in contemporanea). Si tratta di un videogioco d’azione, in cui chiunque potrà vestire i panni di una coppia sposata in difficoltà, la quale si troverà ad affrontare delle sfide in un modo tanto familiare, quanto però completamente rivoluzionato. L’unico modo per procedere nell’avventura, sarà quello di conoscere alla perfezione le mosse del compagno.

