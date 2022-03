Migliori giochi di calcio 2022 per PS4 e PS5 (nuovi e classici)

I videogiochi sportivi sono sicuramente quelli appartenente al genere più amato e apprezzato a livello mondiale. Ovviamente però, noi abbiamo deciso di concentrare l’attenzione sulla disciplina sportiva che da sempre appassiona di più il nostro Paese: il calcio. Partiremo dai titoli più standard e vicini alla realtà, per poi parlare anche di quelli un po’ più inusuali, fantasiosi e magari ispirati anche ai cartoni animati più celebri. Pur essendo una classifica aggiornata al 2022, non mancheranno dei videogiochi sviluppati e commercializzati negli anni precedenti, i quali però risulteranno perfettamente giocabili ancora oggi. Fatte le dovuto premesse quindi, partiamo subito con la nostra classifica dei migliori giochi di calcio per PS4 e PS5, sia nuovi che classici.

Giochi di calcio per PS4 e PS5

Prima di iniziare, ci teniamo a precisare che alcuni di questi titoli non dispongono di una versione specifica per la console Sony di nuova generazione, ma essendo la PS5 retro compatibile, anche tutti i giochi sviluppati per PS4 potranno tranquillamente essere utilizzati. Al contrario invece, tutti i videogiochi della lista disporranno della versione PS4, perciò, bisognerà fare sempre attenzione alla versione acquistata in quanto quelle per PlayStation 5 non funzioneranno sulla versione precedente.

FIFA 22 Non potevamo quindi che partire con uno dei video giochi di calcio per PS4 e Ps5 più famoso al mondo. FIFA 22 è l’ultima versione rilasciata dalla casa di produzione di EA e accompagnerà tutti i giocatori più appassionati durante il corso di quest’anno. Gestire dei titoli dinamici come appunto quelli incentrati sugli sport di gruppo non è assolutamente semplice a livello di sviluppo, e anche in questo caso non ci troviamo sicuramente difronte ad un gioco perfetto e senza imperfezioni. Non sarà infatti difficile notare la presenza di bug e glitch grafici, i quali però non ne renderanno impossibile l’utilizzo. Scendere in campo con le squadre e i giocatori preferiti sarà sempre emozionante e grazie alle tantissime modalità di gioco, si potranno tranquillamente vestire i panni di più ruoli e personaggi di storie originali. Avremmo forse preferito che esistessero veri competitor nella vita reale, così da “costringere" la casa di sviluppo a fare sempre meglio, ma nel frattempo, FIFA 22 rimarrà un must have per tutti gli amanti del calcio. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 49,98 euro

FIFA (le migliori versioni degli anni precedenti)

Negli ultimi anni, la competizione sui video giochi di calcio per PS4 si è fatta parecchio debole, perciò, abbiamo deciso di riportare alla luce anche alcune delle migliori versioni di FIFA degli anni precedenti. Queste infatti, non subivano forse la troppa pressione della qualità grafica eccelsa e dovevano fare i conti con la vera saga di Pro Evolution Soccer, oggi diventata sostanzialmente free-to-play.

Per citare soltanto i titoli più classici, potremmo includere nella lista giochi di calcio per ps4 incredibilmente divertenti come FIFA 97, 98 o 04, ma per una questione di compatibilità, abbiamo deciso di partire da quella del 2012, disponibile su Amazon a 14,00 euro. Si tratta indubbiamente del gioco FIFA più curato e rivoluzionario di tutti i tempi, poiché portava con se nuovi movimenti dei giocatori e tante nuove modalità di gioco, come ad esempio quella FUT in versione gratuita. Inoltre, potrebbe essere divertente vestire nuovamente i panni dei giocatori più amati di tutti i tempi, come ad esempio Rooney ai tempi del Manchester United, mascotte ufficiale di tutte le locandine della suddetta versione.

Anche FIFA 13, sempre su Amazon a 14,8 euro, è riuscito a comportarsi in maniera egregia, soprattutto grazie alla buona base del capitolo precedente e alle piccole imperfezioni risolte e migliorate. Ma nel caso in cui invece desideriate una versione più recente e sviluppata meglio rispetto alle ultime attualmente disponibili, allora non possiamo che includere anche FIFA 18, probabilmente l’ultimo capitolo della saga a riuscire a mantenere un livello di qualità sopra la media. Quest’ultimo dispone anche di una sua versione ufficiale per PS4, che potrà essere acquistato su Amazon a 16,9 euro.

L’unico limite delle suddette versioni precedenti sarà la modalità online ormai sostanzialmente abbandonata da tutti, ma sarà comunque possibile fare affidamento a quella multiplayer offline per divertirsi in compagnia con amici e parenti.

Efootball Pes 2021 Prima che Efootball Pes modificasse la sua strategia di vendita, la versione 2021 era forse riuscita a far tremare la EA, casa di produzione di FIFA. Grazie ad una grafica davvero molto curata, un gameplay divertente e un prezzo parecchio più basso rispetto ai competitor, ha infatti catturato l’attenzione di moltissimi utenti diversi. Ovviamente non ci troviamo, anche in questo caso, di fronte ad un titolo perfetto, poiché, ad esempio, la telecronaca risulta essere ancora oggi completamente sbagliata, per non parlare delle numerose licenze perse rispetto alla versione del 2020. Tuttavia, nel caso in cui desideriate provare qualcosa di diverso rispetto al solito, il suddetto capito sarà sicuramente quello da portare a casa. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 19,9 euro

Captain Tsubasa: Rise Of New Champion Lasciamo i veri campi da calcio per approcciarci alla trasposizione videoludica di uno dei cartoni animati che ha segnato l’infanzia di moltissimi appassionati di calcio: Holly e Benji. Captain Tsubasa: Rise Of New Champion per PS4 porta con sé tutte le sensazioni del cartone, trasformando il calcio in una sorta di avventura tutta da vivere. In più, grazie ad una modalità online molto divertente, ancora oggi sarà possibile divertirsi in compagnia oltre che in modalità offline. Anche in questo caso le modalità di gioco sono davvero tante e tutte riusciranno a soddisfare positivamente il giocatore. Il gioco è acquistabile su Amazon a 19,98 euro

Street Power Football I veri appassionati di calcio sanno benissimo che le partite decisive si giocano per le strade della città e non negli stadi affollati. Street Power Football si pone proprio l’obiettivo di offrite il massimo divertimento con un gioco di calcio più inusuale, in cui tantissimi ragazzi riusciranno ad immedesimarsi. Tra i suoi punti di forza includiamo infatti una grafica ben curata e una colonna sonora azzeccata, ma non è ovviamente privo di difetti. Alcune animazioni infatti andrebbero assolutamente riviste e il prezzo di vendita risulta essere ancora parecchio elevato. Ottima la possibilità di scegliere tra tante modalità di gioco, tutte ricche di match dinamici e carichi di trick e giocate incredibili. Il gioco è presente su Amazon a 9,99 euro

Dino Dini’s Kick Off Revival Dino Dini’s Kick Off Revival è la trasposizione moderna di uno dei giochi di calcio per ps4 più classici di tutti i tempi, anche se, lo diciamo subito, non riesce in alcun modo a raggiungere il livello dei capitoli precedenti. Apparentemente potrebbe sembrare un videogioco abbastanza standard con una visuale dall’alto molto particolare, ma le curiose scelte di gameplay lo rendono sicuramente molto particolare. Non sono infatti presenti i cartellini, non esiste il fuorigioco e il portiere potrà rinviare da qualunque posizione si trovi. In più, le modalità di gioco saranno davvero poche e poco curate. Insomma, abbiamo deciso di includerlo nella lista soltanto per riportare alla luce un grande classico, che forse i giocatori più datati potranno apprezzare. Dino Dini’s Kick Off Revival è disponibile a 11,00 euro su Amazon

Giochi Olimpici Tokyo 2020 Le Olimpiadi hanno probabilmente sempre avuto una trasposizione videoludica ben curata e, in particolare, quella dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 è riuscita davvero a stupire positivamente. Dispone infatti di ben 18 minigiochi basati sugli sport più popolari e tutti sviluppati in maniera divertente e colorata. Ovviamente non tutti offriranno un gameplay basato sul calcio, ma ci sembrava comunque abbastanza curato e ben sviluppato da volerlo ugualmente includere nella lista. Tra i suoi punti di forza troviamo infatti un livello di personalizzazione molto ampia (come i costumi e gli accessori da modificare sugli avatar) e una modalità multiplayer online parecchio divertente. Forse non rappresenterà il gioco di calcio per PS4 e PS5 definitivo, ma varrà comunque la pena dargli una possibilità. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 24,9 euro

Considerazioni conclusive

Come avrete quindi avuto modo di notare dalla nostra classifica, i giochi di calcio per ps4 e PS5 sono davvero tanti e siamo certi che almeno uno di questi riuscirà a soddisfare le richieste dei giocatori più appassionati. La lista è infatti aggiornata al 2022, ma include anche titoli sviluppati negli anni precedenti, i quali potrebbero, ancora oggi, risultare parecchio divertenti e attuali. Alcuni di questi infatti, come ad esempio Captain Tsubasa: Rise Of New Champion, non vengono aggiornati regolarmente di anno in anno, perciò, pur disponendo di qualche anno sulle spalle, potranno comunque essere considerati durante la scelta del videogioco da acquistare.

Per essere fino in fondo sinceri però, vorremo che il genere calcistico su PS4 e PS5 (o comunque in generale su tutte le piattaforme di gioco) rivivesse una nuova giovinezza e che questa possa portare con sé dei titoli più curati e che possano realmente fare in modo che il giocatore si diverta a 360 gradi. Come più volte ribadito durante l’articolo infatti, la poca competizione non spinge le case di produzione a dare il meglio e sforzarsi realmente per sviluppare gameplay più interessanti e magari applicare una cura grafica migliore rispetto a quella attuale.

Nel frattempo, speriamo davvero che in questa classifica abbiate trovato i giochi di calcio per ps4 e PS5 che stavate cercando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.