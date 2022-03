I migliori giochi di sport per PS4, Nintendo Switch e PC

Per tutti gli amanti del basket invece, non possiamo che riportare il famoso NBA 2K22, basato sul torneo statunitense più seguito al mondo. Purtroppo anche in questo caso non possiamo contare su un livello di programmazione perfetto, ma comunque abbastanza alto per consentire ai giocatori di PS4 e PS5 di divertirsi con i propri cestiti preferiti. Nota di merito soprattutto per il design dei giocatori e per le esclusive sulle squadre, in quanto tutte risultano essere disponibili per la scelta.

Disponibile su Amazon al prezzo di 35,99 euro