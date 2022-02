I migliori giochi di tennis per PS4 del 2022: recensioni

I titoli sportivi sono da sempre tra i più apprezzati in tutto il mondo. Ovviamente però, gli sport di riferimento sono diversi e gli utenti interessati tendono sempre a preferire i giochi che riguardano gli sport che quotidianamente praticano o amano seguire. In Italia ad esempio, quelli legati al mondo calcistico sono i più richiesti, ma non mancano nicchie particolari che preferiscono attività più individuali. Proprio per questo motivo, oggi andremo a fare una classifica dei migliori giochi di tennis, soffermando l’attenzione su quelli attualmente disponibili per l’acquisto su PS4. Alcuni di questi non saranno nuovissimi, ma risulteranno senza dubbio tra i migliori da giocare ancora nel 2022.

Migliori giochi di tennis per PS4

La console di riferimento per l’articolo di oggi è la PS4, che ancora oggi moltissimi utenti utilizzano quotidianamente, un po’ per l’impossibilità di recuperare il modello successivo, un po’ perché non tutti i titoli sono ancora disponibile su PS5. In particolare, i giochi di tennis, pur non essendo tantissimi, riescono sempre e comunque a soddisfare le richieste degli utenti più appassionati, riproducendo in maniera piuttosto realistica tutte le caratteristiche di gioco degli atleti più importanti. Inoltre, ci teniamo a precisare, che alcuni di questi titoli saranno anche disponibili per altre tipologie di piattaforme, come ad esempio PC, XBox e altri. Fatte quindi le dovute premesse, passiamo subito alla lista dei migliori giochi di tennis per PS4.

Tennis World Tour

E partiamo subito con la serie di giochi di simulazione tennistica più venduta al mondo. Tennis World Tour è sostanziate il primo capitolo di una saga che ancora oggi continua a vendere migliaia di copie in tutto il mondo. Tuttavia, ad essere del tutto sinceri, non si tratta probabilmente della migliore trasposizione di questa lista di giochi.

Per quanto infatti Tennis World Tour sia curato in maniera eccelsa dal punto di vista estetico e dei movimenti, la componente legata al gameplay risulta essere leggermente sottotono e, a tratti, un po’ troppo semplice. I comandi sono piuttosto banali e non è quindi difficile riuscire a vincere uno scontro pur non sforzandosi più del dovuto. In aggiunta a questo, neppure la telecronaca dei match riesce ad immergere il giocatore in un’esperienza più realistica.

Non possiamo però negare che tutto ciò che riguarda i movimenti e la pura parentesi visiva del titolo non sia soddisfacente. Anzi, probabilmente il gioco riesce a stare in piedi proprio grazie a queste sue caratteristiche. I giocatori sono infatti ben rappresentati e i loro movimenti risultano essere fluidi e precisi. I lag sono infatti quasi inesistenti e l’impressione sarà quasi quella di star guardando proprio una reale partita di tennis. In più, un altro punto a favore è dato dalla modalità carriera, la quale effettivamente risulta essere ben scritta e sviluppata.

Insomma, qualora vogliate un’esperienza molto vicina alla realtà, ma allo stesso tempo vi accontentiate di tecniche di gioco banali e semplificate, allora Tennis World Tour farà sicuramente al caso vostro.

Il prezzo su Amazon è di 39,9 euro

Tennis World Tour 2

Facciamo un grande passo in avanti rispetto al capitolo precedente e concentriamo l’attenzione su Tennis World Tour 2. Nel paragrafo giusto qualche riga più in alto, abbiamo leggermente criticato la componente tecnica del gioco, la quale, fortunatamente, pare che qui sia stata migliorata sensibilmente.

Gli scontri risultano infatti essere molto più avvincenti, sia dal punto di vista grafico, che rimane comunque ottimo, che da quello di gioco. In più, grazie all’introduzione del sistema di carte, la strategia da utilizzare in campo potrà essere sempre migliorata e diversificata anche in base agli avversari. Unica pecca in questo punto la lamentiamo sull’intelligenza artificiale dei player comandati dal computer, in quanto alcune volte non risultano essere in grado di soddisfare pienamente l’esperienza di gioco.

Anche in questo caso non possiamo assolutamente ritenerci delusi dalla modalità carriera, sempre ben sviluppata e scritta. In più, piccola nota di merito anche per il comparto licenze dei giocatori, visto che nel capitolo precedenti molti atleti non era presenti e persino sostituiti da tennisti inesistenti e sviluppati ad-hoc. Per concludere, si tratta indubbiamente del giusto passo in avanti, con la speranza che in futuro le cose possano migliorare ulteriormente.

Il miglior prezzo su Amazon è di 43,00 euro

AO Tennis 2

Cambiamo serie per la prima e ultima volta in questo articolo, per affrontare il discorso AO Tennis 2. Si tratta infatti di un titolo arrivato proprio tra il primo e il secondo capitolo di Tennis World Tour, riuscendo in qualche modo a migliorare i simulatori tennistici in maniera permanente e soddisfacente.

Intendiamoci, non si tratta assolutamente del gioco perfetto, i difetti ci sono e si vedono, ma con ogni probabilità, insieme a Tennis World Tour 2, rappresenta la miglior scelta da fare per tutti gli appassionati di questo sport. L’esperienza di gameplay è infatti estremamente soddisfacente, soprattuto grazie alle tante modalità di gioco incluse nel pacchetto. Nota di merito anche per la presenza di un’ottima modalità online e a scontri uno contro uno.

Il comparto visivo lascia in po’ a desiderare, ma nonostante ciò, i movimenti e le animazioni risultano essere abbastanza gradevoli e fluidi. Di contro, non possiamo non considerare l’assenza di alcune licenze importanti, che i veri fan noteranno sin da subito. Inoltre, pur riportando una difficoltà di gioco equilibrata, in alcuni punti l’IA potrebbe risultare leggermente insoddisfacente.

Per concludere, ci sentiamo comunque di consigliare AO Tennis 2, poiché gli amanti del tennis riusciranno a divertirsi senza dubbio con l’esperienza di gioco offerta.

Il gioco lo trovi su Amazon al prezzo di 32,9 euro

Tennis World Tour – Roland-Garros Edition

Per parlarvi di Tennis World Tour – Roland-Garros Edition potremmo anche semplicemente riportare le stesse identiche parole descritte per il primo capitolo della stessa saga (che trovate qualche paragrafo più in alto). Come sicuramente avrete capito il primo Tennis World Tour non brillava sicuramente in nessuna caratteristica particolare e la versione dedicata al torneo del Roland Garros poteva essere l’occasione giusta per migliorare il comparto tecnico e di intelligenza artificiale.

Purtroppo tale miglioramento non è arrivato prima del secondo capitolo della saga, in quanto questo risulta essere sostanzialmente la stessa minestra riscaldata e cambiata di nome. Come quindi detto anche in precedenza, a salvare il tutto c’è soltanto il comparto visivo, sicuramente ben sviluppato e incentrato sulla fluidità dei movimenti. Nulla di drammatico neppure sulla modalità carriera, la quale risulta sempre essere ben congegnata e stavolta costruita intorno al torneo francese più seguito al mondo. Insomma, se dovessimo consigliare il gioco di tennis migliore al momento, non sarebbe sicuramente questo, ma qualcuno potrebbe in ogni caso apprezzarlo.

Acquistabile su Amazon al prezzo di 72,3 euro

Considerazioni conclusive

Quando pensiamo ai giochi di tennis, subito ci viene in mente l’ottimo lavoro fatto dalla 2K Sports con la serie di Top Spin che ci ha accompagnato fino alla terza generazione di PlayStation. Purtroppo, ad oggi, pur potendo contare su titoli abbastanza soddisfacenti (come visto in alto), nessuno è mai riuscito ad eguagliarla. Con Tennis World Tour 2 pare che le cose siano sicuramente migliorate e ciò fa ben sperare per il futuro del franchise. Tutti gli amanti del tennis meritano un simulatore degno e ben rappresentativo, che siamo sicuri prima o poi arriverà, ma nel frattempo, non possiamo che augurarvi tanto divertimento con i giochi elencati nella nostra guida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.