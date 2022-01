I 21 migliori giochi per PS5 del 2022 (prezzo e recensioni)

Quali sono i migliori giochi PS5? Ora, ad un anno dall'uscita della console, questa è una domanda che ha senso e che merita una risposta approfondita. Il catalogo di giochi dedicati all'avveniristica PS5 si sta iniziando a delineare, e per questo un focus può essere molto utile per fare un quadro generale dei titoli più interessanti in circolazione. Alcuni di questi sono stati concepiti ad hoc per la console di ultima generazione, altri per PS4 per poi essere ottimizzati e portati sulla PlayStation 5. Ecco i titoli che abbiamo selezionato, buona lettura!

Classifica 2022 dei migliori giochi per PS5 e PS4

Come si può intuire dal titolo di questo paragrafo, la nostra guida si concentra sia sulle esclusive per PS5 che su quei giochi concepiti originariamente per PS4 e poi ottimizzati. Abbiamo selezionato in particolare 21 videogiochi, così da avere una panoramica il più possibile completa ed esaustiva. Come potrai notare leggendo, i giochi PS5 prezzo non sono poi così aumentati rispetto a quelli della PS4, a fronte sicuramente di una console più costosa. Detto questo, partiamo!

Assassin's Creed Valhalla Iniziamo la nostra selezione dei migliori giochi per PS5 con Assassin's Creed Valhalla, uno dei titoli più divertenti della saga, in cui rivivere l'era dei vichinghi tra navigazioni fluviali e saccheggi nei villaggi costieri. Gli appassionati della cultura nordica e della serie TV Vikings apprezzeranno particolarmente. Ma anche tutti quei gamers che amano gli open world con combattimenti un po' tribali, dove c'è da conficcare l'ascia nel petto dei nemici, non resteranno indifferenti. Su PS5 il gioco raggiunge i 60fps, con tempi di caricamento molto superiori rispetto alla versione PS4. Il prezzo su Amazon è di 29,99 euro

Call of Duty: Black Ops Cold War Tra i migliori giochi PS5 dell'anno c'è senza dubbio anche Call of Duty: Black Ops Cold War, che nella sua versione per la console di ultima generazione gode di funzionalità ed opzioni speciali. Ad esempio, vengono sfruttati a pieno i grilletti adattativi di DualSense. Il rinculo dei diversi fucili viene pienamente replicato, con il risultato che quando si spara con una mitragliatrice pesante i grilletti si sentono eccome tra le mani! Presente anche la modalità zombie. Su PS5 si può giocare a 120FPS, notevole vero? Il prezzo su Amazon è di 49,98 euro

FIFA 22 Ovviamente in una lista dei migliori videogiochi PS5 non può mancare l'iconico gioco di calcio per eccellenza, ovvero FIFA 22. Si tratta del primo titolo della celeberrima serie ad avere la tecnologia HyperMotion, in grado di garantire meccaniche di gioco ancora più realistiche. Tra i miglioramenti da considerare ci sono anche le introduzioni delle modalità di gioco come Carriera, ma anche il gameplay e la grafica, che fanno un grosso passo in avanti. Su PS5 è un'esperienza davvero unica. Il prezzo su Amazon è di 51,3 euro

Final Fantasy VII Remake Integrade Tutti coloro che hanno amato l'originale non potranno non rimanere ammaliati da Final Fantasy 7 Remake Integrade, riedizione che porta con sè una grafica completamente rinnovata e una storia molto ampliata. Stiamo parlando di uno dei giochi PS4 su PS5, cioè approdato sulla console di ultima generazione, tra i più incredibili che ci siano in circolazione. Anche chi non ha mai giocato ad un titolo di FF dovrebbe concedere una chance a questo titolo, perchè la sua storia rimane una delle cose più belle mai scritte in ambito videoludico. Anche il sistema di combattimento è notevolmente migliorato. Il prezzo su Amazon è di 62,67 euro

God of War Che dire di God of War? Era già uno dei migliori giochi per PS4, ma la nuova grafica 4K 60fps presente nella versione per PS5 è davvero tanta roba. Il livello di dettaglio è veramente eccezionale, anche nella performance mode in 4K. La storia è sempre quella, molto coinvolgente, così come i personaggi, ben caratterizzati. E la aree esplorabili sono assai numerose. Attualmente, ci sbilanciamo, uno dei migliori giochi disponibili per PS5. Il prezzo su Amazon è di 17,99 euro

Resident Evil Village Successore del capitolo 7, Resident Evil Village integra al suo interno tutti gli elementi dei capitoli precedenti, amalgamandoli alla perfezione. La storia sviluppata è avvincente, e saprà entusiasmare sia i fan storici della serie sia chi si sta approcciando per la prima volta. Protagonista sarà Ethan, impegnato nella ricerca della figlia scomparsa in un luogo remoto dell'Est Europa. Una grafica incredibile e l'aggiunta di nuovi elementi horror fanno di questo titolo uno dei migliori dell'intera saga Resident Evil. Il prezzo su Amazon è di 67,54 euro

Disco Elysium: The Final Cut Tutti gli appassionati di RPG dovrebbero provare Disco Elysium, titolo unico nel suo genere perchè non si limita a opzioni di scelta giuste o sbagliate. Il poliziotto protagonista della narrazione, in stato di amnesia per via dell'abuso di alcool e droga, è un personaggio complesso, che si ritroverà a mettere in dubbio sè stesso in situazioni molto diverse. Il tutto ambientato in una cittadina che ci ricorda qualcosa di europeo. Fantastica la colonna sonora. Meritatamente considerato uno dei migliori giochi per PS5 usciti fino ad ora. Il prezzo su Amazon è di 39,99 euro

Hitman 3 La famosa e apprezzata serie si conclude con questo gioiellino: Hitman 3, rispetto ai capitoli precedenti introduce diverse novità che rendono il gameplay ancora più interessante e piacevole. Il protagonista è sempre il celeberrimo assassino, che si dovrà destreggiare in nuove location, tra cui Cina, Dubai e Argentina. La storia coinvolgente e le ambientazioni spettacolari fanno di questo titolo uno dei più interessanti di quest'anno. Grafica semplicemente perfetta. Il prezzo su Amazon è di 49,99 euro

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Non poteva certo mancare un gioco dei supereroi Marvel. Tra questi, uno di quelli che ci hanno compito di più è Marvel's Spider-Man: Miles Morales, con protagonista Miles, che prende il posto di Peter Parker (andato in vacanza) per difendere NY dai criminali durante la sua assenza. I punti forti di questo videogame sono sicuramente la trama, la grafica senzazionale e il ray tracing. Originariamente uscito per PS4, ora è uno dei giochi per PS5 che meritano di più, specialmente per coloro che amano l'universo Marvel e in particolar modo il ragnetto di quartiere. Il prezzo su Amazon è di 75,79 euro

Cyberpunk 2077 La lunga attesa per l'uscita di Cyberpunk 2077 è stata ampiamente ripagata: a due anni di distanza, questo titolo continua a sorprendere. E' semplicemente un'opera formidabile, ideale per gli amanti della fantascienza, della distopia e del cyberpunk. Night City non è mai stata rappresentata in un modo così minuzioso, tanto che dopo ore e ore di gioco continua a regalare momenti da mozzare il fiato. Sicuramente un titolo complesso, denso e ricco di storie profonde, ma al tempo stesso ricco di elementi che “gasano", come le tante sparatorie presenti. Cyberpunk 2077 resterà anche negli anni a venire, ne siamo sicuri. Il prezzo su Amazon è di 29,99 euro

Mortal Kombat 11 Ultimate L'undicesimo capitolo della storica serie di picchiaduro a incontri è anche quello definitivo, in tutti i sensi: Mortal Kombat 11 Ultimate è un gioco incredibile. Caratterizzato da due campagne cinematografiche, il gioco fa tornare il giocatore indietro nel tempo, fino agli albori della saga. In particolare, scoprirai il potere di manipolare il tempo, grazie a nuovi personaggi in grado di guadagnare secondi utili a sovvertire le sorti dello scontro. Non mancheranno anche i personaggi storici, ma tutto ciò che pensavi di sapere su Mortal Kombat verrà messo in discussione. Meritatamente inserito anche nella nostra lista dei migliori picchiaduro. Il prezzo su Amazon è di 33,26 euro

F1 2021 Rispetto alla scorsa edizione, F1 2021 stupisce per i suoi nuovi contenuti e per un modello di guida rinnovato. Ovviamente è il gioco per eccellenza per tutti coloro che amano la F1, ma non si crogiola in questo. Il gameplay è profondo e complesso, anche per merito di alcune introduzioni, come ad esempio il nuovo sistema di danni. Non ci sono tutte le piste presenti nel campionato ufficiale, ma è possibile aggiungerle con un piccolo aggiornamento gratuito. Titolo inoltre perfetto per ogni livello di guida, dal momento che sono presenti opzioni e aiuti in questo senso. Da menzionare anche la nuova avventura Breaking Point. Il prezzo su Amazon è di 39,98 euro

Ratchet & Clank: Rift Apart Un gioco leggero e divertente, ma non banale? Ratchet and Clank: Rift Apart è il titolo giusto, anche grazie ai personaggi, davvero ben costruiti. Perfetto tra l'altro per essere giocato su PS5, dal momento che il feedback atipico del controller di ultima generazione viene sfruttato al massimo. In conclusione, è un gioco ideale per tutti, anche per chi non è un assiduo giocatore. Il prezzo su Amazon è di 59,99 euro

Far Cry 6 Proseguiamo la nostra lista giochi PS5 con Far Cry 6, un titolo caratterizzato da un protagonista sugli scudi, dei comprimari ben caratterizzati e una sceneggiatura brillante. Da menzionare anche la mole ingente di contenuti e la grafica a 4K e 60fps presente nella console di ultima generazione. Il gameplay a tratti è sontuoso. L'ambientazione è davvero molto estesa. Il prezzo su Amazon è di 39,99 euro

It Takes Two Un'avventura co-op multigiocatore divertente, perfetta anche per chi non è un gamer incallito: It Takes Two è davvero un titolo piacevole. Caratterizzato da un mix di elementi che provengono da vari generi, è adatto alle esigenze di un pubblico molto ampio. Ideale anche per bambini e in generale per tutta la famiglia. Nella confezione d'acquisto è compreso anche un pass per gli amici che non possiedono il gioco. Il prezzo su Amazon è di 36,88 euro

Tony Hawk's Pro Skater Chiunque ha giocato al titolo originale non dovrebbe privarsi di questo remake. Tony Hawk's Pro Skater è veramente fantastico, consigliato anche per chi non conosce la celebre saga di giochi ispirati al mondo dello skate. Il passaggio a PS5 ha poi fatto davvero bene a questo titolo, che offre un'esperienza di gioco completamente rinnovata. Tra l'altro è possibile giocarci anche in 4K a 120fps. Esperienza di gioco stratosferica anche grazie al feedback atipico del controller DualSense e all'audio avvolgente. Il prezzo su Amazon è di 37,99 euro

Control: Ultimate Edition Control è uno dei giochi esclusivi PS5 più belli in circolazione. Protagonista è Jessie Faden, nuovo direttore della FBC, agenzia governativa che studia i fenomeni paranormali. In particolare, Jessie si ritroverà a fronteggiare una forza occulta chiamata Hiss. Le atmosfere di True Detective e Twin Peaks sono ampiamente richiamate in questo gioco, e questo è ovviamente un elemento che ci fa propendere per inserirlo nella nostra selezione. Ma non è tutto: questa edizione consente di giocare alla versione completa di tutte le espansioni, AWE e The Foundation incluse. Il prezzo su Amazon è di 44,9 euro

Returnal Returnal è la vera sorpresa di quest'anno. E' un gioco troppo divertente, che nasconde alcuni difetti della trama grazie ai cicli/run sempre diversi grazie al numero notevole di variabili presenti. Da notare il fatto che sfrutta al massimo il feedback atipico del controller DualSense. Il prezzo su Amazon è di 52,00 euro

Devil May Cry 5: Special Edition A livello di grafica pochi possono competere con Devil May Cry 5 per PS5. Ma questo gioco non è solo grafica eccezionale. Offre un gameplay ottimo, con combattimenti veloci caratterizzati anche dalla presenza di una colonna sonora fantastica. La Special Edition include diversi personaggi giocabili in più, come ad esempio Vergil, ma anche nuove modalità, ovvero Legendary Dark Knight e Turbo mode. Presente inoltre il supporto per il ray-tracing. Il prezzo su Amazon è di 31,98 euro

Death Stranding Director’s Cut Per chiunque voglia iniziare a giocare a Death Stranding, questa Director's Cut è la versione migliore. Sulla PS5 questo titolo si esalta: possiamo scegliere tra l'ottimo upscaling in 4K a 60ps e il 4K nativo. Buono anche il feedback fornito dal DualSense. In generale, qui il gicoatore viene introdotto ancor meglio alle meccaniche del gioco. Il gameplay è ancora più ricco. Il prezzo su Amazon è di 39,99 euro

Kena: Bridge of Spirits Altro gioco tra i più sorpredenti in circolazione, Kena: Bridge of Spirits è l'opera prima di Ember Labs, a cui non si può rimanere indifferenti. La storia è profonda ma delicata al tempo stesso, graficamente resa in maniera sontuosa. E il gameplay è semplice ma non banale, molto coeso e ben legato. Intrigante e divertente, il viaggio di Kena commuove, fa riflettere sulla vita e sul peso delle decisioni a cui spesso non possiamo fare nulla. Arrivano da sole e ti lasciano lì, un po' inerme. Gioco magnifico. Il prezzo su Amazon è di 49,99 euro

Con questa guida abbiamo voluto fornire ai nostri lettori una selezione dei migliori giochi PS5 presenti attualmente sul mercato. Ovviamente non c'è ambizione di completismo, ma questo è semplicemente un quadro che riordina le uscite più interessanti di questi mesi. Buon divertimento!