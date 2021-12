Migliori giochi di lotta, combattimento, picchiaduro (PS4 e PC)

Come non citare in una selezione dei migliori giochi lotta Tekken 7? Per il momento si tratta della conclusione della saga ventennale tra le più celebri del genere. Qui personaggi vecchi e nuovi si incontrano, in una trama molto avvincente caratterizzata da combattimenti cinematografici in 3D con meccaniche di gioco tutte da provare. I personaggi giocabili sono più di 30 e ogni combattente porterà sul ring tutte le sue tecniche, tra mosse di arti marziali e combo di ogni tipo.

Prezzo Amazon per la versione PS4: 14,98 euro