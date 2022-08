Dead Island 2 è ancora vivo: data di uscita, box art e dettagli da Amazon

Il nome Dead Island 2 è stato per anni associato al grande calderone dei vaporware, vale a dire quei videogame annunciati di cui si sono perse totalmente le tracce.

Ora però, dopo tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi in rete e più di una rassicurazione da parte degli sviluppatori, pare che l’avventura a base di zombie sia pronta a tornare sotto i radar, con una nuova presentazione fissata a breve – molto probabilmente in occasione della Gamescom 2022 di Colonia.

Gli indizi arrivano nientemeno che dai listini di Amazon, in cui Dead Island 2 è stato inserito con data di uscita – fissata per il 3 febbraio 2023 -, nuove immagini, una Day One Edition con box art, e dettagli inediti, nello specifico una sinossi che fa luce sulla storia e l’ambientazione del gioco.

Stando a quanto emerso, questo sequel ci porterà a Los Angeles, in California, dopo la diffusione di un misterioso virus che ha trasformato la maggior parte della popolazione in feroci non morti. La città è quindi in quarantena e l’esercito si è ritirato, ma il nostro personaggio è ancora vivo, immune al virus e dotato di capacità speciali come altri sopravvissuti che si trovano a combattere per il futuro dell’umanità.

“La celebre saga zombie torna con una peculiare formula in grado di miscelare horror, umorismo nero e massacri di non morti, il tutto nell’ambito di un’appassionante avventura”, recita la sinossi di Dead Island 2.

Dead Island 2: Day 1 Edition (PS4) is up for preorder on Amazon ($69.99) https://t.co/tPNfDAfh8c #ad Dated Feb 3, 2023. This is a brand new listing on Amazon and not the one that's been there for like 84 years pic.twitter.com/l2PNjoHOpH — Wario64 (@Wario64) August 18, 2022

Insomma, visto il massiccio leak, a noi non resta che attendere informazioni ufficiali da parte del publisher Deep Silver, che potrebbe davvero alzare di nuovo il sipario su Dead Island 2 con l’imminente Gamescom, per la gioia di tutti i cacciatori di zombie.