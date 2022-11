Dead Island 2 è stato (di nuovo!) rinviato: ecco la nuova data di uscita

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, Dead Island 2 è risorto dalle sue ceneri nel corso dell’ultima Gamescom di Colonia, promettendo a tutti i videogiocatori di poter massacrare zombie e mostruosità assortite a partire dal mese di febbraio 2023.

Ora, il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di Dumbuster Studios hanno annunciato che il gioco è stato rinviato, e che è quindi stata fissata una nuova data di uscita ufficiale. L’annuncio è arrivato tramite i social, come potete verificare anche voi tramite il tweet poco più sotto in questo stesso articolo:

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo — Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022

Dead Island 2 è ora atteso con 12 settimane di ritardo, con la release fissata al 28 aprile 2023 su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Stando a quanto dichiarato da Deep Silver, lo sviluppo procede bene e il gioco si trova ora nelle fasi finali della lavorazione, il team tuttavia ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto:

Abbiamo importanti informazioni da condividere, quindi strappiamo il cerotto subito. Abbiamo deciso di rimandare Dead Island 2. La nuova data di uscita sarà il 28 aprile 2023. L’ironia di rimandare Dead Island 2 ci è perfettamente chiara e siano delusi tanto quanto lo siete indubbiamente voi. Il ritardo è di sole 12 brevi settimane e lo sviluppo è nella fase finale ora: ci prenderemo il tempo che serve per assicurarci che possiamo pubblicare un gioco di cui essere fieri. Per coloro che aspettano da anni, grazie per aver pazientato con noi. Nel frattempo, pubblicheremo un nuovo eccitante trailer e un gameplay al Dead Island 2 Showcase che andrà in onda il 6 dicembre 2022 sul nostro canale Twitch e YouTube, così come sul sito di Dead Island.

Nel frattempo, un nuovo trailer e un video gameplay verranno pubblicati il 6 dicembre durante l’evento The Dead Island 2 Showcase, il cui orario non è ancora stato comunicato.

In ogni caso, Dead Island 2 è vivo e vegeto ed è pronto al debutto dopo uno sviluppo alquanto travagliato, avviato addirittura nel 2014. Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora di immergervi in questa nuova avventura a base di non morti?