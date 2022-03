Dead Space Remake mostra i muscoli con grafica e audio next-gen

Si scrive Dead Space Remake, m di fatto si legge “sogno che si avvera”. Almeno per quanti hanno apprezzato la saga survival horror di Electronic Arts, che in particolare con il primo capitolo ha saputo ammaliare per atmosfere e narrazione tanto la critica quanto il pubblico.

Quello stesso capitolo ora ripreso in mano dal team di EA Motive per essere adattato – senza snaturarlo – su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Annunciato nel corso dei The Game Awards 2021, il rifacimento next-gen è di recente tornato sotto ai riflettori grazie ad una corposa livestream tenuta dagli sviluppatori.

In particolare, la diretta si è concentrata sul comparto audio di Dead Space Remake, fedelissimo all’originale ma reso ancora più disturbante grazie alle nuove tecnologie.

Il Sistema A.L.I.V.E. ideato da EA Motive andrà infatti a modificare gli effetti audio in base a fattori dinamici come il respiro e il battito cardiaco del protagonista Isaac Clarke, utilizzando un approccio simile a quello dell’illuminazione Ray Tracing. Ciò sta a significare che materiali e superfici potranno rimbalzare i suoni in maniera realista a seconda della situazione di gioco. Il team ha poi messo in evidenza l’audio degli armamenti ed in particolare le variazioni degli effetti in base all’ambiente e alla tipologia di nemici.

Non solo, nella parte finale della lunga live possiamo assistere ad un vero e proprio walktrough del kolossal orrorifico, per testarne con mano le atmosfere e il comparto grafico. Una sessione, questa, che ha permesso un po’ a tutti di farsi un’idea sulle potenzialità della produzione, e che ha fornito del materiale utile per alcuni video confronti tra Dead Space Remake e il Dead Space originale.

Un esempio è il video poco più in basso, confezionato dallo youtuber noto alla community come Cycu1:

Il passaggio generazionale proposto da Dead Space Remake è qui evidente sotto ogni aspetto, dal livello di dettaglio alla gestione del sistema di illuminazione, alla mole poligonale o alle animazioni.

E voi, cosa ne pensate del lavoro svolto per ora da EA Motive? Ditecelo nella sezione commenti!