Death Stranding 2: Fragile avrà un ruolo centrale, Hideo Kojima promette "cose folli"

Dopo l’annuncio nel corso degli ultimi The Game Awards – qui per tutti i vincitori della kermesse -, l’attesa per Death Stranding 2 non può che essere alle stelle. Merito delle bellezze del primo capitolo realizzato da Hideo Kojima e dalla sua Kojima Productions, e di un primo trailer realmente emozionante.

Ora, lo stesso Kojima torna a parlare del progetto, rivelandone ulteriori dettagli in occasione del nuovo episodio del suo podcast su Spotify, Brain Structure.

Come riportato dalla redazione di GamingBolt, il game director ha si è focalizzato in particolare su quello che sarà il cast dell’avventura. Il focus, per il momento, sembra essere su Léa Seydoux, che per l’occasione tornerà a interpretare Fragile. La donna, conosciuta nel primo Death Stranding, “avrà un ruolo importante” all’interno del sequel. Una circostanza già suggerita dalla sua presenza nel reveal trailer di Death Stranding 2, e che potrebbe persino riguardare la possibilità di vedere Fragile come personaggio giocabile.

Grande spazio sarà riservato anche ai personaggi interpretati de Elle Fannig e Shioli Kutsuna. “Elle e Shioli non sono apparse nel trailer – ha spiegato Kojima –, ma penso che a breve potrò rivelare quale ruolo interpreteranno“.

Tutti i tre personaggi femminili mostrati nei teaser che hanno preceduto i The Game Awards 2022, ha inoltre confermato il director, avranno un ruolo centrale all’interno della trama di Death Stranding 2, promettendo “cose folli” all’interno del gioco in sviluppo su PlayStation 5.

Cosa ne dite, la “scimmia” dell’hype si è già fatta sentire?