Death Stranding su Game Pass: PlayStation risponde alle polemiche

Dopo settimane di speculazioni, alla fine è successo: Death Stranding approderà su PC Game Pass il prossimo 23 agosto, per la gioia dei tantissimi abbonati al servizio di casa Microsoft.

Nato come esclusiva PlayStation, il titolo di Hideo Kojima rappresenta uno dei videogiochi più divisivi e controversi degli ultimi anni, acclamato e criticato dal pubblico in egual misura; e anche con il suo debutto nella libreria di Game Pass non poteva che far parlare di sé.

In particolare, si sta svolgendo un acceso dibattito sui social e sui portali videoludici più frequentati dai fan: in molti si chiedono quale sia stato il ruolo di Sony nel processo decisionale che ha portato all’approdo del kolossal sci-fi di Kojima su PC Game Pass. Da qui, la risposta ufficiale di Sony PlayStation, che ha così deciso di chiarire la propria posizione in merito:

Tutte le questioni relative alla versione PC di Death Strading sono gestite da Kojima Productions e 505 Games. Sony Interactive Entertainment non ha alcun coinvolgimento in questa iniziativa promozionale.

Insomma, nonostante la “grande S” abbia finanziato il progetto – e sia proprietaria dell’IP -, pare proprio che Death Stranding sarà comunque della partita sul PC Game Pass della rivale Microsoft. La data da segnare a più tinte di rosso sui calendari, lo ricordiamo, è quella di martedì 23 agosto.