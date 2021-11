Hideo Kojima pensa in grande: nuova divisione TV e musica per Kojima Productions

Hideo Kojima ha sempre dichiarato il suo grande amore per cinema e musica. Non è un caso che tutte le sue opere – compreso il più recente Death Stranding – offrano ai giocatori altissimi momenti di regia e un soundtrack di qualità sopraffina.

Non dovrebbe allora stupire la notizia di oggi, che vede la compagnia fondata dal game director giapponese, Kojima Productions, ad espandersi con una nuova divisione, tutta dedicata a televisione e musica.

L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale della software house: il nuovo team sta per aprire in quel di Los Angeles, in California, e non si occuperà esclusivamente di videogiochi, ma avrà a che fare soprattutto con altri media quali il cinema, la musica e la televisione.

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.

This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.

Read more: https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 22, 2021