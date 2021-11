Deathloop: l'esclusiva Amazon in promo (-33%)

Tra i nuovi titoli usciti sul mercato per la PlayStation5 non può non mancare all'appello Deathloop. Se da tempo lo stavi aspettando, ho un'ottima notizia per te: è disponibile in promozione su Amazon. Non solo hai l'occasione di avere il tuo gioco a prezzo straordinario, ma ti porti a casa finanche la versione esclusiva Amazon che include al suo interno un regalo strepitoso. Grazie al ribasso in corso lo paghi appena 49,98€ per il massimo della convenienza.

Deathloop: pronto a vivere in un loop temporale?

Fin dai primi eventi dedicati al mondo PS5, Deathloop ha stregato molti. C'è voluto un po' di tempo affinché uscisse, ma ora che è qui, non puoi non farlo tuo. Ricco di azione e con un gameplay veramente eccezionale, questo titolo ti mette a disposizione ore e ore di divertimento. Prima di acquistarlo fai attenzione a un unico dettaglio: è la versione fisica quindi adatta a te solo se possiedi la Standard Edition.

Cosa sei chiamato a fare? Essenzialmente a vestire i panni di Colt, un uomo bloccato in un loop temporale su un isola misterioso e che ogni giorno è chiamato a rivivere sempre le stesse situazioni.

Divertiti quindi in questo sparatutto in soggettiva sviscerando ogni singolo loop in questa ambientazione futuristica anni '60 che è più unica che rara. A tua disposizione hai sia la modalità singolo che la multiplayer.

Deathloop in versione esclusiva per Ps5 lo acquisti soltanto su Amazon a soli 49,98€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime attive.