Tutta l'attenzione è rivolta a Leggende Pokémon: Arceus, in arrivo a gennaio 2022, ma molti fan dei mostri tascabili (Pokémon deriva da Pocket Monsters) continuano a chiedersi che fine abbia fatto un altro titolo del franchise. E proprio come se fosse un'indagine, tra una ricerca e l'altra è stato trovato un nuovo indizio su… Detective Pikachu!

Pubblicato nel 2018 da The Pokémon Company per Nintendo 3DS, Detective Pikachu è uno spin-off che, a modo suo, prende le distanze dai più celebri e tradizionali giochi dei Pokémon con scontri, medaglie ed esplorazioni. Si punta quasi tutto sulla narrativa, sia nel videogioco che nel film live-action giunto in sala nel 2019 (con Ryan Reynolds). Nello stesso anno, proprio per cavalcare l'onda del successo della pellicola, è stato annunciato un altro capitolo di Detective Pikachu. E poi?

Sono passati due anni ormai, di Detective Pikachu si sono perse le tracce e c'è addirittura chi pensa che il gioco sia stato cancellato. Tante domande sono in attesa di risposta: sarà un sequel, un reboot, un remake, un porting? Il mistero resterà tale a meno di annunci di The Pokémon Company, eppure qualche novità ci sarebbe.

Detective Pikachu per Switch sarà un sequel?

L'indizio è stato scovato in Monster Rancher 1 & 2 DX, pacchetto per PC, Nintendo Switch, Android e iOS che include le versioni remastered di Monster Rancher 1 e 2. Operazione nostalgica a parte, ciò che interessa in questo caso è che il gioco integra un particolare sistema per creare nuovi mostri ispirati ad altri giochi. Mandando in pensione la datata lettura di dischi fisici, un browser in-game permette di cercare videogiochi tra i cataloghi di diverse piattaforme, tra cui anche Switch.

Proprio grazie al browser in questione, un utente di Resetera ha effettuato una ricerca inserendo “Detective Pikachu”, ottenendo questo risultato:

“Untitled Detective Pikachu sequel”.

L'indizio appare abbastanza chiaro, ma a dare tutto per certo forse si commette un errore. Bisognerebbe scavare un po' più a fondo e capire se il sistema di ricerca sopracitato abbia realmente accesso ad un database di giochi ufficiali.