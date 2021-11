Donkey Kong: dopo il film su Super Mario, anche lo scimmione potrebbe avere il suo film

Seth Rogen, attore e doppiatore canadese, sta attualmente lavorando al ruolo di Donkey Kong per il film dedicato a Super Mario, in uscita nelle sale nel 2022.

Ebbene, secondo l'attore, già al lavoro per il reboot di Mario, questi sarebbe impegnato in un progetto da solista. Secondo varie fonti affidabili, questo progetto sarebbe nient'altro che un film con protagonista lo scimmione di Nintendo: Donkey Kong!

Il film, presumibilmente in lavorazione presso Illumination, andrebbe di pari passo con i lavori di produzione per il film di Mario. In quest'ultimo film, che in base a quanto annunciato alla scorso Nintendo Direct lo vedremo a fine 2022, molti attori di fama internazionale prestano la voce ai protagonisti. Chris Pratt, infatti, intrepreterà il ruolo di Mario, mentre Peach sarà impersonata da Anya Taylor-Joy.

Seth Rogen, invece, apparirà nel 2022 nelle vesti di Donkey Kong, anche se non abbiamo ancora chiaro il ruolo che lo scimmione ricoprirà. Ebbene, in seguito al film di Mario potremo aspettarci anche un film su D.K., in cui è probabile che possa apparire anche l'interprete di Cranky Kong nel reboot di Mario, ovvero Fred Armisen.

Molti sono i volti noti (sebbene immaginari) che potrebbero apparire in un ipotetico lungometraggio dedicato a Donkey Kong. Diddy e Dixie Kong, per esempio, potrebbero rivelarsi personaggi fondamentali al fine di sviluppare una trama interessante. Tuttavia, anche Chunky e Funky Kong troverebbero il loro spazio, seppur con un ruolo secondario.

A questo punto non ci resta che attendere ancora un anno. Sì, perché le vacanze natalizie del 2022, infatti, saranno teatro dell'arrivo del reboot di Super Mario nelle sale cinematografiche. Per il film dedicato a D.K., invece, l'attesa sarà sicuramente più prolungata (probabilmente tra il 2023 e il 2024).