Dr. Mario World ha chiuso ufficialmente: i progressi resteranno online fino al 2022

Dopo l'annuncio rilasciato lo scorso luglio, il puzzle game Dr. Mario World ha definitivamente chiuso i battenti. Aprendo l'applicazione si verrà infatti accolti da un messaggio, che notifica la fine del servizio. Come precedentemente rivelato, però, Nintendo messo a disposizione un portale chiamato “Memorie di Dr. Mario World”, un luogo in cui i giocatori potranno ripercorrere la propria storia di gioco e non perdere così nemmeno un progresso.

Parte della cronologia di ogni account verrà infatti salvata sul server, in modo che possa essere successivamente consultata sul sito web dedicato. Se, invece, si desidera eliminare la cronologia è possibile farlo selezionando “Delete Save Data” all'interno dell'app. La storia di gioco può essere visualizzata in due modi: sull'app, all'interno del menu (disponibile fino al 31 gennaio 2022) e sul sito ufficiale di Dr. Mario World, fino al 30 aprile 2022.

Blue: "Tomorrow marks the end of the Dr. Mario World game's service."

Yellow: "Thanks so much for playing, everyone!"

Red: "The game won't be playable, but don't forget that you'll be able to look back via a web page that's being set up. Good luck out there!" #DrMarioWorld pic.twitter.com/fbiOPulYXo

