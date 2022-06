Dragon Age 4 è Dragon Age Dreadwolf: l'annuncio di BioWare

Dimenticatevi di Dragon Age 4, perché il prossimo capitolo della celebre saga ruolistica è ora noto come Dragon Age Dreadwolf.

Gli sviluppatori di BioWare hanno infatti finalmente alzato il sipario sul futuro del franchise, e su quello che sarà il titolo con cui sarà conosciuta la sua nuova iterazione. La conferma arriva dal sito ufficiale della compagnia canadese sussidiaria di Electronic Arts, che ha voluto così solleticare il palato di fan vecchi e nuovi.

Stando a quanto si legge sul post condiviso da BioWare, Dragon Age Dreadwolf deve il suo nome a Solas:

Alcuni dicono che sia un antico dio elfico, per altri invece sono solo dicerie. Altri ancora lo vedono come un traditore del suo popolo… o un salvatore che è disposto al massimo sacrificio anche a spese del proprio mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi a volte discutibili, ma si è guadagnato questa controversa reputazione e la coltiva facendo credere che sia dedito a macchinazioni oscure e pericolose.

Il nome di Solas, riferiscono gli sviluppatori, suggerisce un ampio spettro di possibilità infinite su come si svilupperà la storia del nuovo gioco, ma BioWare ribadisce che al centro di tutto ci saranno comunque i giocatori. Per il team, poi, l’adozione del titolo Dreadwolf è perciò la perfetta metafora del “nuovo inizio” dell’epopea da vivere nella dimensione ruolistica del Thedas su PC e, presumibilmente, in esclusiva next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ulteriori informazioni su Dragon Age Dreadwolf arriveranno nei prossimi mesi, come spiegato da BioWare:

Sospettiamo che abbiate delle domande e che riceveranno una risposta a tempo debito. Anche se il gioco non uscirà quest’anno, ci stiamo avvicinando alla prossima avventura. Siate certi che Solas sta posizionando i suoi pezzi sulla scacchiera mentre parliamo. Questo è tutto quello che abbiamo per ora, ma speriamo che conoscere il titolo ufficiale abbia suscitato un po’ di curiosità, perché parleremo ancora del gioco nel corso dell’anno!

Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora di saperne di più?