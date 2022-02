Dragon Age 4, notizie da BioWare: il gioco si trova a metà della produzione

Buone notizie per Dragon Age 4. Gary McKay, general manager di BioWare, ha condiviso alcune novità sullo sviluppo del titolo, annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2018. Da allora non se n’è più saputo molto, a parte qualche trailer di poca sostanza. Tuttavia McKay conferma: Dragon Age 4 prosegue e si trova a metà della produzione.

In un post sul suo blog ufficiale, il general manager ha affermando che la fase di progettazione è stata completata solamente lo scorso anno. Perciò in questo momento il team si sta concentrando sulla creazione di ambienti, personaggi, gameplay, scrittura, filmati e tutto ciò che ruota attorno al prodotto finale.

An update on Dragon Age production and more from GM, Gary McKay.https://t.co/qpHX99MdiH pic.twitter.com/mvw4RjIwyA — BioWare (@bioware) February 23, 2022

Dragon Age 4: Dailey abbandona

Una buona notizia, considerando che i fan di BioWare hanno espresso negli ultimi tempi delusione per le recenti opere dell’azienda. Come Anthem, aspramente criticato dai giocatori. Oltre alle novità sullo sviluppo, McKay ha anche annunciato che il produttore esecutivo Christian Dailey ha deciso di lasciare BioWare: anche il direttore creativo di Dragon Age 4 (Matthew Goldman) aveva abbandonato la “nave” alla fine dello scorso anno.

Tuttavia, McKay ha rivelato alcuni grandi nomi che stanno guidando l’avanzamento del gioco. Fra questi troviamo Mac Walters, production director in BioWare da 18 anni e uno dei creatori di Mass Effect Legendary Edition, Corinne Busche in qualità di game director (ex dipendente EA per 15 anni) e Benoit Houle, director dello sviluppo, che ha già lavorato a tutti i capitoli di Dragon Age pubblicati finora.

“Entro la fine dell’anno – ha concluso Gary McKay – riceverete notizie più dettagliate dal team di Dragon Age, sia in forma di blog che contenuti social. Man mano che proseguiamo nello sviluppo, comunicheremo regolarmente con i giocatori che fanno parte della nostra community. In quanto appassionati, prendiamo sul serio il vostro feedback e prenderemo nota di pensieri ed esperienze che condividerete con noi”. Ancora silenzio sulla data di uscita. Ma, secondo una recente affermazione del noto game developer Jeff Grubb, potrebbe essere fra poco più di un anno.