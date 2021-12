Dragon Age 4: BioWare entusiasta, nuovi dettagli nel 2022

BioWare è tornata a parlare di Dragon Age 4, anche se lo ha fatto più per celebrare il “Dragon Age Day 2021” che per fornire nuovi dettagli sul gioco. Con un post pubblicato sul sito ufficiale di EA, lo sviluppatore ha fornito in ogni caso delle indicazioni interessanti sul progetto.

“A proposito di costruire nuovi mondi e storie da esplorare, vogliamo farvi sapere che stiamo ancora lavorando sodo per dare vita alla prossima esperienza singolo giocatore per Dragon Age. Siamo entusiasti per il prossimo anno, quando potremo parlare di più di ciò a cui stiamo lavorando. Fino ad allora, vi lasciamo con due nuove storie dal mondo di Dragon Age!“

Il riferimento è a due racconti inediti ispirati alla lore della serie che è possibile trovare sempre sul sito ufficiale.

Per il resto, viene confermato in fondo quello che si sapeva già: Dragon Age 4 ha abbandonato ogni velleità multiplayer di cui si era parlato inizialmente, per concentrarsi esclusivamente sul voler essere un gioco di ruolo esclusivamente single player.

Il gioco è in lavorazione dal 2015 ed è stato annunciato solo nel 2018. L'ultimo teaser è stato mostrato in occasione dei Game Awards 2020, anche se privo di filmati in-game.

Il lancio di Dragon Age 4, stando alle ultime indiscrezioni, è in programma nel 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per ulteriori informazioni ufficiali bisognerà aspettare dunque il prossimo anno, a meno che il gioco non faccia una comparsa a sorpresa ai Game Awards 2021 di questa settimana. Le probabilità che accada, comunque, sono piuttosto basse.