Hellblade 2 ai TGA 2021, arriva un'altra conferma

Le indiscrezioni sui giochi presenti ai The Game Awards 2021 (in breve, TGA 2021) sono sempre più insistenti. E adesso arriva un'altra conferma circa la presenza di Senua's Saga Hellblade 2.

A darla è il giornalista e insider Jez Corden di Windows Central, nel corso dell'ultima puntata dello show YouTube “Xbox Chaturdays”. Corden si dice praticamente certo della presenza del gioco di Ninja Theory all'evento, confermando le indiscrezioni inizialmente lanciate da Jeff Grubb.

Quest'ultimo aveva parlato anche di Avowed, il gioco di ruolo fantasy di Obsidian e altra attesa esclusiva Xbox, ma in merito Corden ha detto di non sentirsi altrettanto sicuro.

Va detto che Hellblade 2 è stato presentato per la prima volta due anni fa proprio in occasione dell'edizione 2019 dei Game Awards. Il gioco, sequel dell'apprezzato action-adventure di Ninja Theory, venne mostrato insieme a Xbox Series X con uno spettacolare trailer in-engine. Di recente, all'E3 2021 di Los Angeles, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento tecnico, incentrato ancora una volta sul motore grafico Unreal Engine 5.

Adesso potrebbe essere finalmente la volta del primo gameplay. Senua's Saga Hellblade 2, salvo sorprese, dovrebbe rappresentare una delle esclusive Xbox di punta del 2022, peraltro come primo lavoro di Ninja Theory, Bleeding Edge a parte, da quando fa parte degli Xbox Game Studios.

Per scoprire se sarà davvero così non dovremo attendere molto. La cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021 si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre a partire dalle 2 ora italiana.

Senua's Saga Hellblade 2 è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.