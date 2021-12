TGA 2021: ci saranno anche Hellblade 2 e Avowed?

Hellblade 2 e Avowed potrebbero essere tra i giochi mostrati durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021. A riferirlo è il noto giornalista e insider Jeff Grubb, molto vicino all'ambiente Microsoft, nel corso dell'ultimo episodio del suo podcast Grubbsnax.

Il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice venne presentato per la prima volta proprio in occasione dei Game Awards 2019. Allo scorso E3, il gioco è stato mostrato da Ninja Theory con un trailer in-engine per mostrare le capacità del motore grafico, l'Unreal Engine 5. Ora potrebbe essere finalmente l'occasione per dare un primo sguardo al gameplay.

Per quanto riguarda Avowed, si tratta del nuovo gioco di ruolo fantasy in prima persona di Obsidian. Ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, offrirà un impianto di gioco simile a The Elder Scrolls e The Outer Worlds, ed è stato annunciato lo scorso anno durante l'evento estivo Xbox che sostituì la conferenza per l'E3 2020, kermesse cancellata per il Covid-19.

Non si sa ancora molto sul gioco, quindi anche in questo caso potrebbe essere la chance per avere un primo trailer gameplay sulla produzione. Naturalmente per entrambi i titoli si tratta di indiscrezioni tutte da confermare e una risposta la avremo solo in occasione della cerimonia.

Nel frattempo, Grubb ha svelato anche un simpatico retroscena risalente all'E3 2021. Ci sarebbe stato infatti un problema di comunicazione tra Microsoft e Obsidian, con il team che avrebbe voluto mostrare proprio Avowed e che invece sarebbe stato invitato a presentare The Outer Worlds 2.

L'aspetto curioso è che, dopo la presentazione, Xbox avrebbe chiesto perché fosse stato mostrato quello invece di Avowed. La risposta di Obsidian è tutta un comprensibile programma: “Ci avete detto voi di farlo!”

In ogni caso, i Game Awards 2021 si terranno nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre alle 2 ora italiana. Scopriremo quindi se le due esclusive per PC e Xbox Series X/S saranno effettivamente presenti.