Dragon Ball The Breakers, ecco un video gameplay su PC

Dragon Ball The Breakers è un inedito gioco multiplayer ispirato alla nota saga che è stato recentemente in fase di closed beta test su PC.

Il canale YouTube “HHM Gaming” ha pubblicato un filmato di dieci minuti tratto proprio da questa versione del titolo, che è possibile trovare in allegato all'articolo.

Possiamo quindi avere un assaggio di quelle che saranno le meccaniche di un prodotto che, di certo, punta a scostarsi parecchio dai precedenti appuntamenti ispirati a Dragon Ball.

Dragon Ball The Breakers – Nei panni dei cattivi

La struttura ludica sarà incentrata infatti su combattimenti 7vs1. Un giocatore interpreterà i panni del cattivo, il “Razziatore“, potendone sfruttare tutti i suoi poteri, mentre gli altri, noti come “Superstiti“, dovranno riuscire a sopravvivere senza sfruttare abilità sovrannaturali, ma facendo totale affidamento su oggetti di potenziamento, armi e veicoli pilotabili.

Ambientato in un'epoca alternativa in cui i noti villain di Dragon Ball sono riusciti ad avere la meglio, obiettivo finale del gruppo di sopravvissuti è quello di trovare la Super Macchina del Tempo e fuggire. La build attuale permette, al giocatore che interpreta i cattivi, di prendere i panni di personaggi del calibro di Maijin Bu, Freezer e Cell, i tre avversari principali della serie Dragon Ball Z.

Dragon Ball The Breakers è attualmente previsto per il 2022 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Bandai Namco ha già confermato la piena compatibilità anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sebbene non abbia specificato se si tratterà o meno di versioni specifiche per current-gen.