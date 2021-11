Dragon Ball: The Breakers si mostra in un trailer: ecco come iscriversi alla beta

La scorsa settimana (ne abbiamo parlato qui) Bandai Namco annunciava un nuovo gioco della serie di Dragon Ball, in uscita nel 2022. Dragon Ball: The Breakers, questo è il titolo, si è mostrato oggi in un primo trailer che ne illustra il gameplay. La nuova opera della società nipponica sembra voler dare un taglio netto al passato, presentandosi come un multiplayer online asimmetrico che ricalca lo stile di Dead By Daylight.

Il video, dalla durata di circa 11 minuti, offre una panoramica piuttosto ampia delle regole di gioco, compresi oggetti, abilità e modalità. Un antagonista, chiamato “Razziatore”, affronta sette normali esseri umani senza alcun potere, chiamati “Superstiti”, che vengono risucchiati da un misterioso fenomeno detto “Fenditura Temporale”, dove epoche e luoghi diversi si mescolano fra loro.

Lo scopo del Razziatore è quello di sconfiggere tutti i Superstiti, che a loro volta dovranno cercare di fuggire dal campo di battaglia e sopravvivere agli attacchi del nemico. Per scappare da quel mondo dovranno attivare la “Super Macchina del Tempo” che, però, funzionerà soltanto proteggendo il sistema d'avvio al centro della mappa, che comparirà solamente impostando le “Chiavi del potere” nascoste in ogni area.

Come, quando e dove iscriversi alla closed beta

Questo è, a grandi linee, il sistema di gioco alla base di Dragon Ball: The Breakers. Contestualmente al trailer di lancio, Bandai Namco ha svelato anche le date e gli orari della closed beta, che sarà disponibile soltanto su PC e accessibile ad una selezione di utenti limitata.

Le sessioni 1, 2 e 3 si svolgeranno il 4 dicembre, rispettivamente dalle 3 alle 7 (CET), alle 13 alle 17 e dalle 19 alle 23. La sessione 4 si svolgerà il 5 dicembre, dalle 3 alle 7, sempre CET. Per iscrivervi basta collegarsi alla pagina web dedicata. L'obiettivo del test, come riporta Bandai Namco stessa, è quello di migliorare la qualità del prodotto finale. La partecipazione, ovviamente, sarà gratuita.