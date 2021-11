Dragon Ball The Breakers: l'evoluzione di Dragon Ball Xenoverse esce nel 2022

Bandai Namco ha annunciato a sorpresa un nuovo videogame dedicato all'opera più celebre di Akira Toriyama. Si tratta di Dragon Ball The Breakers, un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico in arrivo nel 2022 su PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4, e compatibile anche con Xbox Series X/S e PS5.

Per il momento i dettagli su questa nuova esperienza poligonale per i Saiyan scarseggiano, ma il produttore nipponico ha fatto sapere che fa sapere che The Breakers sarà ambientato nello stesso amatissimo universo di Dragon Ball Xenoverse, confermando pure la possibilità di importare i salvataggi da Dragon Ball Xenoverse 2 al nuovo titolo:

Non vediamo l’ora che i giocatori possano provare questo nuovo titolo nel franchise di Dragon Ball. Stiamo lavorando duramente con il team di Dimps per offrire una nuova e divertente esperienza multiplayer asimmetrica accessibile a tutti, grazie alla sua vasta e profonda gamma di situazioni e gameplay. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella Beta chiusa.

La Closed Beta di Dragon Ball The Breakers, almeno per ora, è stata annunciata solo per PC, mentre in apertura di articolo possiamo goderci il trailer di annuncio. Non è ancora chiaro se questa sorta di evoluzione di Dragon Ball Xenoverse sarà distribuita come free-to-play o se si tratterà di un prodotto completo a pagamento.