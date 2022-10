Dragon Ball The Breakers: il trailer di lancio presenta la Stagione 2 e Great Ape Vegeta

L’universo di Dragon Ball è pronto ad espandersi ancora una volta nel settore videoludico. E lo farà a breve con Dragon Ball The Breakers, atteso il prossimo 14 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Con l’uscita ormai dietro l’angolo, Bandai Namco ha rilasciato il tradizionale trailer di lancio, visibile direttamente in apertura di articolo.

La compagnia nipponica non solo conferma il futuro arrivo di una Stagione 2, ma rivela anche uno dei suoi primi contenuti: Vegeta trasformato in scimmione, pronto a terrorizzare eroi e villain sul campo di battaglia.

Bandai Namco, per il momento, non ha fornito maggiori dettagli su quando la Stagione 2 di Dragon Ball The Breakers avrà inizio, ma la conferma di Vegeta in forma Great Ape è di sicuro un’ottima notizia per tutti i fan dei Saiyan di Akira Toriyama.

Non solo, il trailer di lancio offre una panoramica del gameplay del titolo, che sarà incentrato su un multiplayer asimmetrico nel quale sette sopravvissuti dovranno resistere all’offensiva di storici nemici quali Cell, Freezer e Majin Bu oltre a trovare una soluzione per poterli sconfiggere.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che sarà possibile giocare Dragon Ball The Breakers su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox a partire dal 14 ottobre 2022.

