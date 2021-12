Dragon Ball The Breakers, nuova beta gratis in vista

La recente closed beta di Dragon Ball The Breakers è stata un successo. Lo ha comunicato lo sviluppatore con un cinguettio pubblicato su Twitter, in cui viene ringraziata l'utenza per il supporto fornito durante la prova.

We truly appreciate all the feedback we have received following the Closed Beta Test. The team will make every effort to meet your expectations!

Stay tuned for updates on another opportunity to test #DBTB! pic.twitter.com/PiwaFbjzDp

— Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) December 17, 2021