Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch in super sconto a poco più di 20€

L'intramontabile Dragon Ball Xenoverse 2, nella sua versione per Nintendo Switch, è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon: soltanto 24,90 euro, ovvero il 38% di sconto rispetto al prezzo di listino. Sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment nel 2016, è il sequel diretto dell'omonimo predecessore, nonché il secondo videogioco a tema Dragon Ball uscito per console di ottava generazione. Genere picchiaduro con elementi RP, Xenoverse 2 conta ben 86 personaggi giocabili, inclusi alcuni provenienti da Dragon Ball Super.

Ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, il giocatore veste i panni di un nuovo protagonista che giunge in una città dalle stringenti regole, fra cui il divieto di combattere o di volare senza apposita licenza. L'obiettivo è quello di evitare disastri temporali. Ma i guai sono dietro l'angolo: qualcuno ha modificato la storia. Entrerai così a far parte della nuova Pattuglia Temporale e dovrai lottare per riportarla nel suo corso naturale, talvolta prendendo anche importanti decisioni che influenzeranno la trama.

Il gameplay è simile al predecessore ed è ambientato perlopiù in arene di combattimento 3D ispirate ai luoghi più importanti della saga. Il nuovo capitolo è stato migliorato sia dal punto di vista grafico che di contenuti: sono state infatti aggiunte nuove abilità risvegliate, una modalità allenamento con sistema di combattimento completamente rivisto e tanto altro. Non manca, ovviamente, il multiplayer anche online con battaglie classiche e in team fino a sei giocatori. Dragon Ball Xenoverse 2 è un titolo imperdibile per tutti i fan della saga: in attesa di Dragon Ball The Breakers, il nuovo capitolo “evoluto” in uscita nel 2022, approfitta dell'offerta Amazon a soli 24,90 euro anziché 39,99.