DualSense Edge per PlayStation 5: data di uscita e prezzo in Italia del controller Pro

Annunciato a fine agosto da “mamma” Sony, oggi il DualSense Edge per PS5 torna alla ribalta e sotto i riflettori del panorama videoludico.

Il colosso tecnologico giapponese ha infatti dedicato ampio spazio al nuovo controller personalizzabile per pro player sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale. Pagine scelte da Sid Shuman di SIE per informarci che il controller wireless DualSense Edge sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2023 in tutto il mondo.

L’esponente di Sony ricorda agli appassionati che la versione Edge del DualSense è progettata per garantire prestazioni elevate nelle sessioni di gioco più intense e in ambito competitivo. La peculiarità principale del DualSense Edge è però la modularità degli elementi che lo compongono, con cappucci per le levette e tasti posteriori sostituibili.

Come già detto, il DualSense Edge sarà disponibile in Europa – e di conseguenza anche qui in Italia – dal 26 gennaio, al prezzo di vendita consigliato di 239,99 euro. Lo stesso giorno, sarà disponibile anche il pack aggiuntivo con i moduli levetta sostituibili al prezzo di 24,99 euro.

L’apertura dei preordini per il controller pro e i moduli levetta è fissata per martedì 25 ottobre presso i rivenditori selezionati. Ecco nel dettaglio tutto quello che troveremo nella confezione:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Cosa ne dite, il nuovo gioiellino tecnologico di Sony ha solleticato la vostra curiosità?