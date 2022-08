DualSense Edge per PS5 annunciato: tutte le differenze con il DualSense standard

Tra i tanti annunci della Opening Live Night della Gamescom 2022, uno ha particolarmente stupito il pubblico di appassionati, arrivando come un fulmine a ciel sereno tra giochi e trailer assortiti. Si tratta del DualSense Edge, un nuovo controller per PlayStation 5 studiato per i pro player.

Controller che, una volta presentato con il trailer poco più in basso da “mamma” Sony, è stato protagonista di un lungo approfondimento sulle pagine del PlayStation Blog istituzionale, che entra quindi nel merito delle caratteristiche inedite e delle peculiarità hardware del pad.

Sono diverse, e tutte piuttosto interessanti, le funzionalità del DualSense Edge, che lo rendono decisamente più professionale del già rivoluzionario controller standard di PS5. Vediamole nel dettaglio:

Controlli ultra personalizzabili con remapping dei pulsanti, la disattivazione dei tasti e il perfezionamento del sistema di regolazione della sensibilità delle levette analogiche delle relative “dead zones”. Ogni grilletto è regolabile con opzioni per personalizzare la corsa in base alle proprie preferenze.

con remapping dei pulsanti, la disattivazione dei tasti e il perfezionamento del sistema di regolazione della sensibilità delle levette analogiche delle relative “dead zones”. Ogni grilletto è regolabile con opzioni per personalizzare la corsa in base alle proprie preferenze. Sistema di salvataggio dei profili del controller : il DualSense Edge consente di salvare le impostazioni ideali per il controller in profili univoci da poter cambiare al volo.

: il DualSense Edge consente di salvare le impostazioni ideali per il controller in profili univoci da poter cambiare al volo. Interfaccia utente sul controller : premendo il pulsante Fn dedicato è possibile regolare facilmente le configurazioni del pad senza distogliere lo sguardo dallo schermo e senza spezzare il ritmo del gameplay. Il tasto Fn consente di passare rapidamente tra i profili salvati, di regolare il volume di gioco e bilanciare i suoni della chat.

: premendo il pulsante Fn dedicato è possibile regolare facilmente le configurazioni del pad senza distogliere lo sguardo dallo schermo e senza spezzare il ritmo del gameplay. Il tasto Fn consente di passare rapidamente tra i profili salvati, di regolare il volume di gioco e bilanciare i suoni della chat. Stick analogici intercambiabili e pulsanti posteriori : il DualSense Edge comprende tre tipologie diverse di stick intercambiabili (con cappuccio standard, a cupola alta e a cupola bassa) e due set di pulsanti posteriori (mezza cupola e leva), anch’essi facilmente intercambiabili in base alle proprie necessità e ai videogiochi fruiti su PlayStation 5.

: il DualSense Edge comprende tre tipologie diverse di stick intercambiabili (con cappuccio standard, a cupola alta e a cupola bassa) e due set di pulsanti posteriori (mezza cupola e leva), anch’essi facilmente intercambiabili in base alle proprie necessità e ai videogiochi fruiti su PlayStation 5. Moduli stick sostituibili : il nuovo controller pro di PS5 è dotato di due moduli stick completamente rimovibili. I moduli stick sostitutivi saranno venduti separatamente.

: il nuovo controller pro di PS5 è dotato di due moduli stick completamente rimovibili. I moduli stick sostitutivi saranno venduti separatamente. Ergonomia e design : il modello Edge del DualSense riprende e adatta il comfort e l’esperienza offerta dal DualSense “base”, ivi incluse le funzionalità avanzate come il feedback aptico, i trigger adattivi, il microfono integrato, i controlli di movimento e altro ancora.

: il modello Edge del DualSense riprende e adatta il comfort e l’esperienza offerta dal DualSense “base”, ivi incluse le funzionalità avanzate come il feedback aptico, i trigger adattivi, il microfono integrato, i controlli di movimento e altro ancora. Accessori: il controller DualSense Edge viene fornito con un cavo USB tipo C e con una custodia per trasporto che permetterà ai giocatori di caricare il pad tramite connessione USB mentre è riposto al suo interno.

Il DualSense Edge non va a sostituire il DualSense ma si affianca a quest’ultimo, esattamente come il Controller Elite di Xbox; di conseguenza, non si tratta di un controller che verrà inserito nella confezione di PlayStation 5, ma sarà in vendita separatamente rispetto alla console.

Per il momento, Sony non ha ancora ufficializzato il prezzo e la data di commercializzazione del nuovo pad.

