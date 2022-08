Gamescom 2022 Opening Night Live: data e orario della conferenza, cosa possiamo aspettarci?

È praticamente tutto pronto per la Gamescom 2022, fiera videoludica in quel di Colonia che, dopo due anni di pausa, tornerà in un’edizione ibrida sia live che in digitale dal 24 al 28 agosto di quest’anno.

Come di consueto, per l’evento di riferimento per il mercato europeo non mancheranno le conferenze, e in particolare la cerimonia inaugurale vedrà il giornalista di settore Geoff Keighly condurre la Opening Night Live.

La Opening Night Live della Gamescom 2022 è infatti prevista per oggi, martedì 23 agosto alle 20:00 del fuso orario italiano, da seguire sul canale Twitch ufficiale della fiera o direttamente dal video incorporato poco più in basso in questo stesso articolo – che rimanda alla live su YouTube.

Che cosa vedremo alla Gamescom Opening Night Live? Per il momento la lineup non è stata ancora svelata interamente, ma Geoff Keighley promette aggiornamenti e novità su giochi già noti, oltre alle consuete World Premiere.

Per il momento, la lista di giochi della Gamescom 2022 Opening Live Night prevede:

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

The Outlast Trials

Gotham Knights

Nuova IP di Unknown Worlds

Honkai Star Rail

Goat Simulator 3

High on Life

The Expanse Telltale Series

Return to Monkey Island

Nel corso dell’evento parteciperanno editori dome THQ Nordic – suo il recente annuncio del reboot di Alone in the Dark -, Ubisoft, Xbox e 505 Games, che potrebbero dunque svelare nuovi giochi durante la conferenza di Geoff Keighley.